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中印需求降 燃煤電力達最大降幅

2019-11-27 16:48台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導

亞洲經濟成長放緩，也減少對燃煤電廠的倚賴。(Photo by Alan Star...
亞洲經濟成長放緩，也減少對燃煤電廠的倚賴。(Photo by Alan Starkon Flicker under Creative Commons license)
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全球燃煤電力40年來首度出現下降。歐美機構研究指出，受到亞洲國家經濟發展停滯衝擊，加上美國著手關閉大型燃煤電廠，今年全球燃煤電力將創下史上最大降幅，預計也將可舒緩全球排碳成長趨勢。

據《衛報》報導，美國能源經濟與金融分析研究所與英國智庫Sandbag分析發現，今年全球燃煤電力規模預計減少3%，高於德國、西班牙與英國去年發電量加總，原因包括印度出現30年來首度減少倚賴煤炭以及中國大陸燃煤電力需求持平。

整體來看，亞洲經濟成長放緩及替代能源興起，中印兩國使用燃煤電力也更少，另外，歐盟與美國開始尋求潔淨能源，都是導致燃煤減少的原因。

據《雅虎新聞》報導，這次降幅約300兆瓦時(terawatt hours,TWh)。煤炭是最大的污染源之一，分析師勞理指出，「今年全球燃煤電廠的平均利用率將下降至史上最低水準，如此低的利用率也可能代表產生的電力將更昂貴，因為成本是以較少時間提供的輸出電力加以計算。」

這次研究也發現，儘管中國興建燃煤電廠數量繼續成長，但燃煤發電量卻持平，因為當地電廠運轉率48.6%創史上新低，低於全球平均54%運轉率。不過，研究人員仍表示，儘管燃煤電力量大減，但全球使用煤炭仍太高，無法滿足達到巴黎氣候協議的需要。

另外，由於美國陸續關閉燃煤電廠改採天然氣與再生能源，減少燃煤成效是已開發國家之冠，截至今年8月，美國減少燃煤電力已接近14%。

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