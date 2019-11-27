親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

後已無退路：香港泛民大勝之 能否撼動中共？

目擊者爆高以翔倒地30分沒人發現 網怒轟「浪費1hr害他送命」

植物性食物一定健康？營養學家澄清4大誤解

2019-11-27 15:42世界日報 編譯孫梁╱綜合報導

從漢麻蛋白粉到燕麥奶和純素蛋，似乎每種動物蛋白都有與之相對應的植物性蛋白，如肯德基炸雞店的植物炸雞，和甜甜圈店Dunkin Donuts的植物肉三明治。植物性食物(plant-based food)是否對每個人都是健康的選擇？營養學家認為，人們對植物性食物存在以下四個誤解：

一、植物性食物是全天然和未經加工：

人們以為植物性食物是剛採摘的，但其實很少如此。以素食漢堡Impossible Burger為例，其加工程序繁複，營養師認為，消費者應盡可能食用最接近天然的食物。

二、植物性食物的卡路里與脂肪含量少：

一個四盎司的Beyond漢堡含250卡路里和18克脂肪，以及20克蛋白質和兩克纖維。而一個4.5盎司的牛肉漢堡含212卡路里、14克脂肪和21克蛋白質，但不含纖維，因為動物蛋白中沒有纖維。

兩種漢堡的差異不大，專家建議，消費者應改善整個飲食結構，而不僅是用一種漢堡取代另一種漢堡，最重要的是每天要吃800克的水果和蔬菜。

三、食用植物性蛋白，份量最重要：

營養學家建議，無論是雜食者還是素食者，都要吃各種各樣的蛋白，因為不同的食物可提供不同的營養。不僅只有蛋白，還包括全穀類食品中的纖維，堅果含有益心臟的脂肪，水果則含有可抵禦疾病的抗氧化劑。

四、以植物為主的飲食意味絕不能吃動物性食物：

「以植物為主」近來變成純素食(vegan)的代名詞，但採用植物為主的飲食並不意味完全不吃動物性產品，不要盲從媒體所謂「專家」的說法。

漢堡脂肪素食者

相關新聞

歷年最年長國際小姐日本代表 網友：「普通」的美女才好！

2019-11-27 15:30

無尾熊Lewis之死：澳洲極端野火加速的滅絕危機？

2019-11-27 12:10

禮多人不怪？專家：三思而後「謝」降碳足跡

2019-11-27 14:07

抱著小孩上課！暖心教授助學生實現夢想

2019-11-27 14:44

失手釀孫女摔死 男稱不知遊輪窗戶開

2019-11-27 13:59

19歲印度男鏡頭前活活溺死 路人忙攝影忽略求救

2019-11-27 12:51

小姊妹餓到吃壁紙保麗龍 警察崩潰：全家臭到難以呼吸

2019-11-27 10:32

戀童癖性侵犯強拉9歲女童上車 16歲英勇少年機警救出

2019-11-27 10:07

25歲就被嫌太老…具荷拉之死 揭韓演藝圈黑暗面

2019-11-27 10:00

薩摩亞麻疹疫情增至32死 幼童受害最嚴重

2019-11-26 23:17

蟬聯12年三星中止！「壽司之神」跌出東京米其林指南

2019-11-26 18:15

義大利親密暴力：女性家暴受害者的「驗傷X光片展」

2019-11-26 17:51

哆啦A夢漫畫第一集高人氣 45年不間斷再刷

2019-11-26 17:30

影／從澳洲野火中救出的無尾熊 傷重被安樂死

2019-11-26 17:04

2020東京米其林公布！「壽司之神」確定沒入榜

2019-11-26 15:32

澳洲婦被騙攜毒大馬判死刑 上訴改判無罪釋放

2019-11-26 15:15

日本瀨戶內海規模4.5地震 無海嘯威脅

2019-11-26 15:02

阿爾巴尼亞規模6.4淺層強震 至少140傷1人恐慌跳樓亡

2019-11-26 14:44

機師空中心臟病發 俄客機緊急降落

2019-11-26 14:33

溫室氣體濃度 再創歷史新高

2019-11-26 14:30

德國戰後最大竊案？「綠穹珍寶館」10億珠寶事件

2019-11-26 14:20

二戰以來最大宗案 德珠寶博物館遭竊 損失11億

2019-11-26 14:18

百年一見的鋼琴奇葩 布雷查茲：到歐洲各地演奏都想使用自己的琴

2019-11-26 13:48

「從簡歷就篩掉中國人」 東京大學副教授挨轟 校方道歉

2019-11-26 13:13

巴赫勒將接任「薩爾茲堡復活音樂節」藝術總監

2019-11-26 12:33

來台灣旅遊毫無出國感？日本遊客曝4大街景照：我還沒出國

2019-11-23 16:41

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00
看更多

熱門文章

正妹網路交友嫁大16歲男 結婚前夕才知老公是富豪

2019-11-26 21:27

25歲就被嫌太老…具荷拉之死 揭韓演藝圈黑暗面

2019-11-27 10:00

小姊妹餓到吃壁紙保麗龍 警察崩潰：全家臭到難以呼吸

2019-11-27 10:32

川普：美中貿易協議進入最後階段 盼香港一切順利

2019-11-27 02:56

華府領空遭闖入！白宮一度封閉 戰機升空攔截

2019-11-26 22:36

阿根廷婦僅花1歐元 買下西西里島75坪房子

2019-11-26 16:30

日本女生眼中的「普通男性」7條件震驚網友：出生就不合格

2019-11-26 22:00

戀童癖性侵犯強拉9歲女童上車 16歲英勇少年機警救出

2019-11-27 10:07

億萬富豪彭博：年輕人若想成功 千萬別說...

2019-11-26 23:06

白宮顧問：美中接近達成初步協議 但3大障礙仍在

2019-11-26 23:09

奧迪拚轉型電動車 6年內裁員9500人

2019-11-26 23:59

影／從澳洲野火中救出的無尾熊 傷重被安樂死

2019-11-26 17:04

影／震驚！哥倫比亞潛艇運毒 首見橫渡大西洋直抵歐洲

2019-11-27 12:01

蟬聯12年三星中止！「壽司之神」跌出東京米其林指南

2019-11-26 18:15

川普受挫 美法官判白宮幕僚須赴國會彈劾聽證

2019-11-26 21:45

全球車市黯淡 金融海嘯來最慘

2019-11-26 23:57

耶魯學者羅奇：美製造商不會輕易撤離中國

2019-11-26 17:16

法軍36年來單日最多人殉職 直升機在馬利相撞13死

2019-11-26 22:58

19歲印度男鏡頭前活活溺死 路人忙攝影忽略求救

2019-11-27 12:51

川普稱美中貿易談判已至最後關頭 美股再創收盤新高

2019-11-27 07:00

川普是否簽香港法 龐培歐：美人權標準適用各地

2019-11-27 06:21

印度醫生切除一顆重達7.4公斤腎臟 可破金氏紀錄

2019-11-26 17:01

違規砍樹變遣返 無證移民告馬州警方

2019-11-27 04:35

川普：將把墨西哥販毒集團列為恐怖分子

2019-11-27 08:24

追馬利叛軍 法軍直升機對撞13死

2019-11-26 23:34

日男愛抱怨 一週撥打逾400通客服電話遭逮

2019-11-26 17:23

聖塔芭芭拉縣野火燒4100英畝 危及民宅

2019-11-27 03:53

哆啦A夢漫畫第一集高人氣 45年不間斷再刷

2019-11-26 17:30

慘！德國10億遭竊珠寶全都沒保險 警方破案壓力大

2019-11-27 13:45

阿爾巴尼亞數十年來最強烈地震 增至21死

2019-11-27 05:46

貿易戰首階段協議剩餘事項 中美同意「保持溝通」

2019-11-27 10:09

5,630萬美元！英國央行對花旗開出有史以來最高罰單

2019-11-27 09:42

美軍重回敘北 與庫德族和好

2019-11-27 00:08

日「無主地」面積 比台灣大

2019-11-26 23:59

泰刺激經濟 再砸16億美元

2019-11-27 00:00

歷年最年長國際小姐日本代表 網友：「普通」的美女才好！

2019-11-27 15:30

零售股表現出色 美股指數第10次刷新紀錄

2019-11-27 06:19

進展順利 川普：美中貿易第一階段協議接近尾聲

2019-11-27 07:40

民調：德美互看落差大 中國也是因素

2019-11-26 19:39

聯合國：巴黎協定目標落空 2100年全球均溫將上升3.2度

2019-11-26 16:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top