植物性食物一定健康？營養學家澄清4大誤解
從漢麻蛋白粉到燕麥奶和純素蛋，似乎每種動物蛋白都有與之相對應的植物性蛋白，如肯德基炸雞店的植物炸雞，和甜甜圈店Dunkin Donuts的植物肉三明治。植物性食物(plant-based food)是否對每個人都是健康的選擇？營養學家認為，人們對植物性食物存在以下四個誤解：
一、植物性食物是全天然和未經加工：人們以為植物性食物是剛採摘的，但其實很少如此。以素食漢堡Impossible Burger為例，其加工程序繁複，營養師認為，消費者應盡可能食用最接近天然的食物。
二、植物性食物的卡路里與脂肪含量少：一個四盎司的Beyond漢堡含250卡路里和18克脂肪，以及20克蛋白質和兩克纖維。而一個4.5盎司的牛肉漢堡含212卡路里、14克脂肪和21克蛋白質，但不含纖維，因為動物蛋白中沒有纖維。
兩種漢堡的差異不大，專家建議，消費者應改善整個飲食結構，而不僅是用一種漢堡取代另一種漢堡，最重要的是每天要吃800克的水果和蔬菜。
三、食用植物性蛋白，份量最重要：營養學家建議，無論是雜食者還是素食者，都要吃各種各樣的蛋白，因為不同的食物可提供不同的營養。不僅只有蛋白，還包括全穀類食品中的纖維，堅果含有益心臟的脂肪，水果則含有可抵禦疾病的抗氧化劑。
四、以植物為主的飲食意味絕不能吃動物性食物：「以植物為主」近來變成純素食(vegan)的代名詞，但採用植物為主的飲食並不意味完全不吃動物性產品，不要盲從媒體所謂「專家」的說法。
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