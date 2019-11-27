植物性食物一定健康？營養學家澄清4大誤解

2019-11-27 15:42 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ╱綜合報導



從漢麻蛋白粉到燕麥奶和純素蛋，似乎每種動物蛋白都有與之相對應的植物性蛋白，如肯德基炸雞店的植物炸雞，和甜甜圈店Dunkin Donuts的植物肉三明治。植物性食物(plant-based food)是否對每個人都是健康的選擇？營養學家認為，人們對植物性食物存在以下四個誤解：