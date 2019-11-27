歷年最年長國際小姐日本代表 網友：「普通」的美女才好！

2019-11-27 15:30 聯合新聞網 綜合報導



明年度的國際小姐日本代表將由櫪木縣的上班族寺內千穗擔任。圖／ 每日綺麗 分享 facebook

和「世界小姐」、「環球小姐」並列世界三大選美比賽之一的「國際小姐」明年度日本代表選拔於本月26日在東京舉行，由櫪木縣出身的上班族寺內千穗脫穎而出，將在明年代表日本披上戰袍上陣。

根據每日綺麗的報導，被唱名的瞬間，寺內千穗露出了笑容，「我是歷屆以來最年長的26歲，又是一般的社會人士。以最年長的身份持續挑戰世界第一的美夢，至今為止的艱辛和重量，我都透過國際小姐重新感受到了。」她的喜悅溢於言表，「我所參賽的2020年也將會是東京奧運舉辦的一年。在這樣值得紀念的年份裡，我答應大家會好好繼承歷史與傳統，每天讓自己更上一層樓。」

日本代表選拔共有四十六位選手參賽，經由和服、泳裝、洋裝等審查決定代表人選。評審則由時尚設計師蘆田多惠、作家中谷彰宏、2018年日本代表杉本雛乃等人

結果一出爐，許多網友紛紛表示欣賞，「普通的美女不也很好嗎？」「普通的美女可能才是最好的。」「一直以來都不是很喜歡國際小姐的代表，但這次這位真的覺得很漂亮。」也有網友盛讚，「魅力和年齡是沒有關係的，倒不如說，比起未經世事的18歲19歲小女孩，我個人認為更欣賞累積了不少社會經驗的26歲。」