失手釀孫女摔死 男稱不知遊輪窗戶開

2019-11-27 13:59 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



一名18個月大女童克洛伊·韋根(Chloe Wiegand)今夏與家人搭遊輪遊玩；當遊輪停靠波多黎各港口時，不幸自遊輪11層甲板高處跌落地面喪生。當時抱著女童的祖父薩爾瓦托·安內洛(Salvatore Anello)被控過失殺人罪；但他26日堅稱不知道遊輪窗戶是打開的，「等發現根本沒有玻璃時，一切為時已晚。」

51歲的安內洛在哥倫比亞廣播公司「今晨」(CBS This Morning)節目首次接受訪問時表示，當時甲板上到處都是透明窗戶，他舉起克洛伊，想讓她砰地摔到玻璃上；「我試圖伸手搆到玻璃，也俯身試圖讓她碰到玻璃，但就在那一刻，她滑倒了。我還以為她倒在我面前。」

這椿悲劇7月8日發生在皇家加勒比海遊輪「自由海號」(Freedom of the Seas)上，當時遊輪停泊在波多黎各聖胡安(San Juan)港口，克洛伊失足跌落了115呎。據美聯社報導，警方最初表示安內洛告訴警察，他將女童抱到11層甲板窗外時，失手沒抓住她。波多黎各檢方指控安內洛疏忽讓克洛伊從遊輪11層窗戶跌落地上，犯下過失殺人罪，檢方10月28日宣布控罪。若罪名成立，最高可判處三年徒刑。

在被問及可能因刑事罪名入獄時，安內洛回道，他悲慟已極，泣不成聲，「最悲慘的是克洛伊走了。隨便他們怎麼處置我，都不會比已經發生的事更糟了。」

安內洛的律師歐提茲(Jos G.Prez Ortiz)告訴「今日美國」旗下的印第安納波利斯星報(Indianapolis Star)，安內洛相信當時窗戶是關著的，監控錄影帶與安內洛的說法一致。安內洛訂於12月17日在波多黎各出庭。

克洛伊住在印第安納州的父母都支持安內洛，並責怪遊輪公司未能保護乘客。安內洛希望遊輪公司今後能在打開的窗戶貼上標示，警告乘客。

本月15日，另有一名印第安納州男子布萊恩·賴斯(Brian Rice)在遊輪「嘉年華地平線號」(Carnival Horizon)死亡，佛州警方正在調查死因。賴斯是在遊輪返回邁阿密時，從四層樓高陽台跌落至甲板層喪生。