19歲印度男鏡頭前活活溺死 路人忙攝影忽略求救
現代人喜好用手機進行拍攝，卻常忽略身邊重要的訊息或警訊，甚至有可能錯失救人一命的機會。印度近期發生一起悲劇，一位19歲男子與2位友人到廢棄採石場游泳，但當男子要游回岸邊時，疑似體力不支在水裡載浮載沉，一位路人站在岸邊目睹了一切，雖然有機會抓住男子但最終仍縮回援手，而一旁的路人們甚至拿起手機拍攝沒有下水拯救，眼睜睜看著男子活活溺死。
根據「UNLAD」報導，這位溺斃的男子名叫阿尤布（Ayub），15日他與朋友們到卡納塔克邦（Karnataka state）的一個廢棄採石場游泳，他們跳入水中並在距離岸邊數公尺遠的地方游泳，但不久後阿尤布卻開始游回岸邊，岸上的路人們拍攝著他游泳的情況，只見影片中阿尤布似乎相當疲倦，拼命地想保持住漂浮狀態，在水中載浮載沉，這時他只距離岸邊幾公分，岸上站著一位男孩原本打算向阿尤布伸出援手卻又縮了回去，並看著他沉入水裡、消失在水面中。
事後，有人意識到阿尤布消失後才跳入水中將他拉出，但他卻已經溺斃，警方目前正在調查該起案件，他們表示採石場裡的泳池是深水池，而阿尤布和友人們並不清楚情況，當下路人們可能也沒有意識到他溺水，等到發現時卻因為太過驚嚇而沒有救他。事實上，這不是印度最近唯一的案例，本月初一位53歲男子也在路人的拍攝下被活活燒死，而所有路人並未對他伸出援手。
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