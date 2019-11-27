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25歲就被嫌太老…具荷拉之死 揭韓演藝圈黑暗面

小姊妹餓到吃壁紙保麗龍 警察崩潰：全家臭到難以呼吸

2019-11-27 10:32香港01 記者李福源／報導

5歲的迪安娜和1歲的阿尼婭與25歲的媽媽及其男友一同居住。因母親疏於照顧，兩姊妹...
5歲的迪安娜和1歲的阿尼婭與25歲的媽媽及其男友一同居住。因母親疏於照顧，兩姊妹平時只能靠壁紙維生。圖擷自Youtube
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烏克蘭第聶伯羅市（Dnipro）一對分別年僅5歲和1歲的小姊妹因為缺乏母親照顧導致長期挨餓，甚至要吃壁紙、保麗龍和頭髮來充飢，寓所衛生情況更是極度惡劣，全屋瀰漫惡臭；直到上周四（21日）有鄰居代為報警，小姊妹才獲救。

警員難耐惡臭　「簡直難以呼吸」

5歲的迪安娜（Diana）和1歲的阿妮婭（Anya）與25歲的媽媽及其男友一同居住。鄰居透露，兩姊妹的媽媽「時常與男友吵架和爭執，且總是對着孩子大吼大叫，完全沒有照顧她們。這對小姊妹看上去總是一副骯髒又缺乏照顧的樣子，住所經常傳出一股可怕的惡臭味。」

警方當日接報抵達現場，許多警員都對屋內情況感到震驚，完全無法想像兩姊妹如何在如此可怕的環境下生活，「殘舊的房間內瀰漫惡臭，全屋滿是污漬，廁所早已淤塞，全家人只能在浴缸排泄，而浴缸上亦覆蓋着一層厚厚的灰塵，周圍都有蟲子爬來爬去。姊姊看來已經習慣睡在骯髒的床鋪上、在沒有清洗過的盤子上吃東西，以及坐在全是垃圾的地板上玩耍。房間內的臭味實在太可怕，簡直難以呼吸。」

嚴重營養不良　身上長滿蝨

兩姊妹事後被送院接受檢查，醫生證實二人嚴重營養不良，身上長滿蝨（Lice）。兒科醫生塞格達（Liya Segeda）說：「兩姊妹的糞便中含有保麗龍、壁紙、頭髮與其他物品，她們幾乎將在房間內找得到的東西全都吃下去了，來到醫院才首次看見乾淨的床鋪和廁所；看著她們狼吞虎嚥的樣子，實在令人心痛。」

警方已將兩姊妹轉介至社會福利機構照顧，並會起訴她們的母親，很可能剝奪其撫養權。警方發言人科波連科（Ludmila Kopylenko）稱：「該名母親與男友都沒有工作，二人完全依靠兒童福利金過活，導致兩姊妹一個月僅能吃一頓飽飯，無良母親把餘下的錢都拿去買酒飲。」

延伸閱讀：

【捱足24年】困狹窄鐵籠受虐賣藝　馬戲團棕熊姊妹終獲救重逢

烏克蘭媽媽獨留幼兒在家11天　孩子食牆紙及排泄物終餓死

文章授權轉載自《香港01》

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