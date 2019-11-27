戀童癖性侵犯強拉9歲女童上車 16歲英勇少年機警救出

2019-11-27 10:07 聯合新聞網 綜合報導



多羅申科（Vyacheslav Doroshenko）從強姦犯手中順利救出9歲女童。圖擷自 Daily News 分享 facebook

俄羅斯伊爾庫次克（Irkutsk）近期發生一起驚險的綁架案，一位16歲男孩在籃球訓練課程結束後行走在街上，突然聽到了女童的尖叫聲，發現她正被一位男子強行推進車中，準備開車載走，男孩見狀發現不對勁，於是急忙尋求路人的幫助，最後男孩與路人成功攔下男子車輛，並解救出女童，使警方順利逮捕這位有多起強姦前科的男子，而男孩也在本週接受了英雄式的公開表揚。

根據英國「每日郵報」報導，這位男孩名叫多羅申科（Vyacheslav Doroshenko），當天他在雪地行走時，聽到了這位9歲女童的尖叫聲，他循著聲音尋找發現女童正被一位年約50幾歲的男子逼迫上車。

當時女童焦急地大喊救命，多羅申科見狀後立刻轉頭協尋路人的幫助，他向工廠工人格列布（Gleb）述說女童的情況，隨後格列布便開車載著多羅申科一起跟著男子的車，格列布說「一旦我和男孩開始接近汽車，它就會突然起步並開走。」所幸兩人最後還是將男子逼入死巷中，他們假意告訴男子將女童誤認成自己妹妹，藉此讓她逃離，而男子也在事情曝光後急忙逃逸。

事後，警方在多羅申科和格列布的幫助下成功抓捕該位男子，並發現男子曾因強姦罪入獄，並在2017年被釋放出獄，如今他已向警方供認所有罪行，等待法院審判。而受害女童已與母親團聚，並接受心理輔導，多羅申科也於本週在校友面前接受了公開表揚。