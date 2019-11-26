溫室氣體濃度 再創歷史新高

2019-11-26 14:30 世界日報 編譯 世界日報 編譯 李京倫 ／綜合25日電



聯合國世界氣象組織25日指出，2018年溫室氣體在全球大氣中的濃度創新高，濃度升高幅度高出過去10年的年平均增幅，這會加強愈來愈具破壞性的天氣模式。

世界氣象組織秘書長塔拉斯說：「雖然全球已為巴黎協定做出承諾，但溫室氣體濃度升高並沒有減緩跡象，遑論下降。」

聯合國世界氣象組織25日發布年度「溫室氣體公報」指出，2018年二氧化碳在全球大氣中的濃度達到407.8ppm，比2017年的405.5ppm高出2.3ppm，濃度升高幅度高出過去十年的年平均增幅。

1ppm為百萬分之一。二氧化碳是引發全球暖化的最大因素，由燃燒化石燃料產生。

公報指出，第二大溫室氣體甲烷在全球大氣中的濃度年增幅，是1998年來最高。甲烷造成全球暖化的威力比二氧化碳強，但消散得比較快。

另外，一氧化二氮在全球大氣中的濃度年增幅創新高。一氧化二氮會破壞大氣臭氧層，使人類暴露在有害的紫外線中。

世界氣象組織說：「這種持續的長期趨勢，意味未來世代將受到氣候變遷日益嚴重的效應影響，包括氣溫逐步升高、天氣更極端、極度缺水、海平面上升，以及海洋與陸地生態系統被破壞等。」

聯合國氣候變化大會定下月2日至13日在西班牙馬德里舉行，溫室氣體公報的內容料將成為討論議題。這分公報測量溫室氣體在大氣中的濃度，而不是排放量。

溫室氣體排放量是指使用化石燃料產生的氣體進入大氣的總量。溫室氣體濃度則是大氣、海洋、森林與陸地進行一系列複雜交互作用後，殘存的溫室氣體在大氣中的比率。

聯合國政府間氣候變遷專門委員會已表示，為了讓地球升溫幅度控制在攝氏1.5度以下，全球的二氧化碳淨排放量必須維持淨零排放，意味全球排放到大氣的二氧化碳總量，必須等於移除總量。