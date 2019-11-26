機師空中心臟病發 俄客機緊急降落

2019-11-26 14:33 世界日報 編譯 世界日報 編譯 羅方妤 ／綜合25日電



英國獨立報報導，俄羅斯航空SU1546號班機25日自俄國首都莫斯科起飛，原定飛往俄國西南部黑海沿岸的阿納帕（Anapa）。飛行途中一名機師心臟病發作，飛機被迫緊急降落在俄國南部頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）一座城市。

這架空中巴士320客機載有150名乘客，一名機師據信在飛行途中心跳停止。《今日俄羅斯》報導，機組人員立刻在機上尋求醫療協助，但沒有人能幫忙。

乘客耶蘭達．沃羅諾娃告訴當地媒體：「一名空姐幾乎用跑的經過通道，詢問機上是否有醫生，表示他們需要醫生幫忙。他們問了不只一次。」

雖然該名飛行員在地面得到醫療協助，但仍在不久後死亡。

飛行追蹤資料顯示，該客機2小時半後再度起飛，於當地時間快2點抵達阿納帕。目前當局正在調查此案。

所有商用客機飛行時至少要有2名機師，他們都接受過訓練，能在其中一人失能時獨自讓飛機安全降落。

這不是機組人員首次在機上遭逢醫療狀況。今年1月，夏威夷航空一架從檀香山飛往紐約的班機，飛行途中一名空服員突然死亡，導致班機轉往舊金山降落。

2018年6月，英國Flybe航空一架班機機師飛行途中突然病發失能，還無意識的多次踩下踏板，導致飛機做出劇烈的動作，幸好最後沒有發生意外。