親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

不法獲利達千萬！西雅圖咖啡涉摻低價豆 總經理3百萬交保

德國戰後最大竊案？「綠穹珍寶館」10億珠寶事件

二戰以來最大宗案 德珠寶博物館遭竊 損失11億

2019-11-26 14:18世界日報 編譯陳韋廷／綜合25日電

德國德勒斯登綠穹珍寶館25日傳出價值10億歐元（約11億美元）寶物失竊消息。 美...
德國德勒斯登綠穹珍寶館25日傳出價值10億歐元（約11億美元）寶物失竊消息。 美聯社
分享

歐洲收藏寶物最大的博物館之一、德國德勒斯登綠穹珍寶館25日傳出價值10億歐元（約11億美元）寶物失竊消息，是二次大戰以來最大宗藝品竊案。

德國之聲報導，警方指出，竊賊鎖定博物館的歷史區，該區除存放可追溯至1733年的奧古斯特二世的寶庫外，還有展示個人寶物。

報導稱，竊賊鎖定比較小的珠寶下手，並未竊取比較大且笨重收藏品，總共約100件珠寶失竊。德勒斯登國家藝術收藏館館長阿克曼在記者會上表示，失竊珍寶包括3套「無價」鑽石珠寶。

另據德國畫報報導，竊賊在闖入前可能先切斷了博物館的電源。今天黎明時分博物館附近的配電箱失火，導致博物館內警報系統及街道照明失效，負責供電的能源業者證實了此事，並正調查這兩起事情是否相關。

儘管停電，但監視攝影機維持運作，並拍到兩名男子闖入過程。德勒斯登警察首長表示，竊賊打破窗子闖入並切割柵欄，前往破壞玻璃陳列櫃。

綠穹珍寶館收藏了約4000件象牙、金銀與珠寶打造的珍奇物件，館內收藏珍寶包括一尊63.8公分高鑲嵌翠玉的摩爾人（Moor）雕像，以及俄國沙皇彼得大帝（Tsar Peter I）贈與，重547.71克拉的藍寶石，是德勒斯登國家藝術收藏館旗下12個分館之一。

綠穹珍寶館遭竊的珠寶之一。 路透社
綠穹珍寶館遭竊的珠寶之一。 路透社
分享

綠穹珍寶館遭竊的珠寶之一。 路透社
綠穹珍寶館遭竊的珠寶之一。 路透社
分享

相關新聞

阿爾巴尼亞規模6.4淺層強震 至少140傷1人恐慌跳樓亡

2019-11-26 14:44

日本瀨戶內海規模4.5地震 無海嘯威脅

2019-11-26 15:02

澳洲婦被騙攜毒大馬判死刑 上訴改判無罪釋放

2019-11-26 15:15

德國戰後最大竊案？「綠穹珍寶館」10億珠寶事件

2019-11-26 14:20

打一針有效13年 全球首款男性避孕藥或將問世

2019-11-26 11:49

不玩了？東京米其林公布在即 2家三星壽司店傳被消失

2019-11-26 15:32

機師空中心臟病發 俄客機緊急降落

2019-11-26 14:33

溫室氣體濃度 再創歷史新高

2019-11-26 14:30

百年一見的鋼琴奇葩 布雷查茲：到歐洲各地演奏都想使用自己的琴

2019-11-26 13:48

「從簡歷就篩掉中國人」 東京大學副教授挨轟 校方道歉

2019-11-26 13:13

巴赫勒將接任「薩爾茲堡復活音樂節」藝術總監

2019-11-26 12:33

冰雕倒塌、雲霄飛車飛撞…德國、盧森堡聖誕市集接連傳出死亡意外

2019-11-26 12:09

百貨櫃姐掛「經期徽章」挨批 網友：不如發衛生棉

2019-11-26 09:42

結婚60年恩愛如昔 八旬翁去超市暖心舉動感動網民

2019-11-26 09:10

溫室氣體濃度 再創歷史新高

2019-11-25 23:47

聯合國：溫室氣體濃度 再創新高

2019-11-25 22:39

聯合國WMO：去年二氧化碳濃度創新高 增速超越十年平均

2019-11-25 22:08

德博物館336億元寶物遭竊 館內電源疑清晨遭切斷

2019-11-25 18:33

摘得米其林星星「很丟臉」 南韓主廚告米其林侮辱

2019-11-25 18:23

日本京阿尼浴火工作室將拆除 現址利用受關注

2019-11-25 17:05

影／真有隱形斗篷！加拿大軍材新科技 戰車全隱形

2019-11-25 17:02

WWW之父發起行動 籲各界遏止網路濫用

2019-11-25 12:06

來台灣旅遊毫無出國感？日本遊客曝4大街景照：我還沒出國

2019-11-23 16:41

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00
看更多

熱門文章

影／真有隱形斗篷！加拿大軍材新科技 戰車全隱形

2019-11-25 17:02

美掀農場破產潮！貿戰七傷拳 川普恐難撐1年

2019-11-26 10:00

無價鑽石沒了…德國綠穹珍寶館百件收藏失竊 估損失336億

2019-11-26 00:43

百貨櫃姐掛「經期徽章」挨批 網友：不如發衛生棉

2019-11-26 09:42

特斯拉防彈貨車發表會上砸出大洞 馬斯克這樣解釋

2019-11-26 09:15

全球20家最佳航空出爐 紐西蘭航空奪冠 長榮第八

2019-11-26 12:29

Costco一年賣出9千萬隻「柯克蘭」烤雞！自有品牌佔營收1/4，怎麼辦到的？

2019-11-26 08:36

最受矚目準獨角獸 AI新創公司沛星籌資8,000萬美元

2019-11-26 09:04

德博物館336億元寶物遭竊 館內電源疑清晨遭切斷

2019-11-25 18:33

遊日恐更貴！人口老太快 IMF籲日消費稅2030年增至15%

2019-11-25 17:33

摘得米其林星星「很丟臉」 南韓主廚告米其林侮辱

2019-11-25 18:23

陸開價要他選澳議員？華裔商人死得奇

2019-11-25 23:57

數據來了／誰為川普關稅買單？ 美報告：美企及消費者

2019-11-26 10:25

攜一堆電子裝置擅闖川普海湖莊園 中國女子被判刑8個月

2019-11-26 08:13

3萬呎高空上說「我願意」 異地戀情侶辦夢幻空中婚禮

2019-11-25 16:06

俄國機師空中心臟病發作 客機緊急降落

2019-11-25 20:39

「從簡歷就篩掉中國人」 東京大學副教授挨轟 校方道歉

2019-11-26 13:13

美中貿易協議重現希望 華爾街股價再創新高

2019-11-26 06:14

環時：中美「非常接近」達成第一階貿易協議

2019-11-25 17:13

彭博插隊民主黨初選 燒錢趕進度

2019-11-25 23:50

Let It Go Again！冰雪奇緣2首映周末橫掃3.5億美元

2019-11-25 19:00

結婚60年恩愛如昔 八旬翁去超市暖心舉動感動網民

2019-11-26 09:10

貿易樂觀展望助道瓊上漲190點 美股三大指數創收盤新高

2019-11-26 07:09

副總統放話終止殺戮 杜特蒂拔掉她反毒督導職務

2019-11-25 17:41

再教育營內幕曝光 英籲：讓聯合國人權觀察員進入新疆

2019-11-26 11:21

環時：中美第一階段貿易協議 非常接近達成

2019-11-25 23:59

他山之石／假新聞法上路 新加坡執法首例出現了

2019-11-25 15:55

冰雕倒塌、雲霄飛車飛撞…德國、盧森堡聖誕市集接連傳出死亡意外

2019-11-26 12:09

三年前送川普進白宮的臉書員工 如今辭職致力趕他下台

2019-11-26 13:47

日中簽署協定 中國最快2020年解禁日本牛肉

2019-11-25 18:47

澳洲內政部不評論間諜案 慎重研議個案具體情況

2019-11-25 17:56

傳英特爾考慮出售互聯家庭事業部 公司暫未回應

2019-11-26 08:56

美施壓奏效 德國電信將逐步淘汰華為產品

2019-11-25 23:03

美最高法院最年長大法官金出院返家 不輕言退休

2019-11-25 19:46

日本京阿尼浴火工作室將拆除 現址利用受關注

2019-11-25 17:05

美企投資縮手 恐拖累經濟

2019-11-26 00:23

162億美元 LVMH娶了Tiffany

2019-11-26 00:11

金正恩視察 女兵哭泣簇擁

2019-11-26 14:07

亞馬遜搶大陸黑五商機

2019-11-26 00:23

回到原點／美軍：已重回敘北再與庫德族合作打IS

2019-11-26 12:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top