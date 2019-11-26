二戰以來最大宗案 德珠寶博物館遭竊 損失11億

2019-11-26 14:18 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韋廷 ／綜合25日電



德國德勒斯登綠穹珍寶館25日傳出價值10億歐元（約11億美元）寶物失竊消息。 美聯社 分享 facebook

歐洲收藏寶物最大的博物館之一、德國德勒斯登綠穹珍寶館25日傳出價值10億歐元（約11億美元）寶物失竊消息，是二次大戰以來最大宗藝品竊案。

德國之聲報導，警方指出，竊賊鎖定博物館的歷史區，該區除存放可追溯至1733年的奧古斯特二世的寶庫外，還有展示個人寶物。

報導稱，竊賊鎖定比較小的珠寶下手，並未竊取比較大且笨重收藏品，總共約100件珠寶失竊。德勒斯登國家藝術收藏館館長阿克曼在記者會上表示，失竊珍寶包括3套「無價」鑽石珠寶。

另據德國畫報報導，竊賊在闖入前可能先切斷了博物館的電源。今天黎明時分博物館附近的配電箱失火，導致博物館內警報系統及街道照明失效，負責供電的能源業者證實了此事，並正調查這兩起事情是否相關。

儘管停電，但監視攝影機維持運作，並拍到兩名男子闖入過程。德勒斯登警察首長表示，竊賊打破窗子闖入並切割柵欄，前往破壞玻璃陳列櫃。

綠穹珍寶館收藏了約4000件象牙、金銀與珠寶打造的珍奇物件，館內收藏珍寶包括一尊63.8公分高鑲嵌翠玉的摩爾人（Moor）雕像，以及俄國沙皇彼得大帝（Tsar Peter I）贈與，重547.71克拉的藍寶石，是德勒斯登國家藝術收藏館旗下12個分館之一。

綠穹珍寶館遭竊的珠寶之一。 路透社 分享 facebook