「從簡歷就篩掉中國人」 東京大學副教授挨轟 校方道歉

2019-11-26 13:13 世界日報 中國新聞組╱北京26日電



東京大學特任副教授大澤昇平。圖取自環球網 分享 facebook 擔任東京大學特任副教授的企業經營者大澤昇平，日前在個人推特上發表「不在自己公司錄用中國人」、「從簡歷就篩掉中國人」等歧視中國人言論，引發批評聲浪。東京大學認為，歧視言論違反東大憲章，隨後在官網公發布致歉聲明，稱此人為「短期雇用教師」，其言論與校方無關。

中央社引述日本朝日新聞報導，東京大學研究所情報學環（Interfaculty Initiative in Information Studies）及學際情報學府（Graduate School of Interdisciplinary Information Studies）的31歲特任副教授大澤昇平，20日推文「敝公司Daisy不會錄取中國人」、「不會面試中國人，書面審查就會刷掉」、「在資本主義脈絡上，表現差的勞工被歧視也是理所當然」等言論。

報導指出，歧視言論在網上引發風波，東京大學大學院情報學環及學際情報學府對此發表聲明，大澤發文內容與學環及學府毫無關係，但由學環及學府一員發表這樣的言論，令人感到十分遺憾，也對因言論感到不快的民眾表達誠摯歉意。

聲明表示，站在學環及學府立場，必須遵守東京大學憲章，絕不容許任何形式的歧視。

大澤經營人工智慧（AI）研發公司Daisy，也在大型網路證券公司Monex Group等捐助東京大學的「資訊經濟AI解決方案」講座擔任講師。

據報導，Monex Group在事件後也發表聲明，稱完全無法接受大澤的價值觀，非常令人遺憾，也表示將停止對東京大學的捐款。