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小英民調穩？看懂這件事…就知她焦慮極了

結婚60年恩愛如昔 八旬翁去超市暖心舉動感動網民

2019-11-26 09:10香港01 記者朱利安／報導

內梅切克的爺爺奶奶結婚已60年，兩人依舊恩愛如初。圖擷自facebook 「Al...
內梅切克的爺爺奶奶結婚已60年，兩人依舊恩愛如初。圖擷自facebook 「Alesha Nemechek」
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老夫老妻都可以恩愛如初，美國一名女子最近在facebook分享一段85歲爺爺為老伴所作的甜蜜舉動。文中稱爺爺雖已記憶力漸差及行動不便，惟日前突然要求她開車載自己到超市，孫女還以為他想出門放鬆心情，未料爺爺買的全是奶奶最愛的東西，回家前更堅持外帶午餐給她，讓不少網民直呼「閃死人」。

美國女子內梅切克（Alesha Nemechek）上周日發文，稱爺爺奶奶已結婚60年，記憶力開始變差，步伐也變得緩慢。內梅切克說，「當天他（爺爺）說想離開家中，叫我開車載他到沃爾瑪……我還覺得奶奶終於可趁機一個人留在家，起碼在這數小時不用擔心爺爺」。

內梅切克續指，當時爺爺撐着拐杖在超市四處走，把一些貨品放到購物車，但她仔細一看車內的東西，竟發現全是奶奶的最愛，包括一瓶她最喜歡的汽水、一袋葡萄和檸檬批。她表示，其後看到爺爺步履蹣跚走到賣鮮花的地方，揀選了紫色花束給老伴，她感動得眼淚在眼眶打轉，甚至在回家途中，「他堅持我們必須停車買一份三文治回家，當作奶奶的午餐」。

內梅切克最後在文中稱，「希望我們都可從爺爺身上學習，永遠不會害怕太刻意」。帖文在短短一周便有約14萬個心情符號，以及10萬個用戶分享。網民紛紛留言表示感動，「這真的是永恆的愛情」、「每段婚姻都應該是這樣」、「無條件的愛是由生活中最簡單的事組成」。

延伸閱讀：

軍服配日本武士刀　台男發現爺爺70年前舊照　揭不為人知往事

孝順孫女偷偷籌備　78歲嫲嫲感動圓夢做最美新娘拍婚紗相

文章授權轉載自《香港01》

婚姻愛情

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