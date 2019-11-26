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百貨櫃姐掛「經期徽章」挨批 網友：不如發衛生棉

2019-11-26 09:42聯合新聞網 綜合報導

翻到背面就能夠變成「經期徽章」的名牌。圖／NicoNews
翻到背面就能夠變成「經期徽章」的名牌。圖／NicoNews
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日本大阪市大丸百貨梅田店新開張的樓層「Michi Kake」，因為實驗政策而導入「經期徽章」制度，在網路上招致了大量的批判聲浪。

根據業者的樓層簡介，Michi Kake是一個關心女性的性、生理及身體規律的專區，鎖定女性客群，販售針對女性特有煩惱的主打商品，如中藥、內衣褲、生理用品等。21日，WWD報導，該專區預計將讓正在生理期的工作人員別上「經期徽章」，而在網路上掀起了軒然大波。「為什麼需要向公眾展示女性的經期？」、「對客人的消費過程有什麼必要嗎？」、「侵害隱私」等批判也緊隨而來。

Michi Kake所謂的「經期徽章」，是一種希望內部職員可以主動別在身上的名牌。利用Michi Kake的名牌背面，只要翻過來便可以成為經期徽章。徽章的設計，以小山健的漫畫「每個月來訪一次的月經醬」，其中的角色「月經醬」為主題進行異業合作。

Michi Kake的公關宣傳部表示，當初在創建這個專櫃時，大丸百貨內部便以「公開自己正在經期，不也可以被視為是一種積極正向的行為嗎？」論點為主流，而決定在Michi Kake嘗試進行各種體貼女性的政策。

業者表示，經期徽章的主要目的是公司的內部交流。「透過別上經期徽章，製造職員間能夠對於月經這件事開放交流的氣氛。」21日的記者會中，藝人High-heel Momoko也說，「（如果自己是客人的話）會感受到一種互相都在經期的同伴意識。」因此也有人認為，可以製造和客人之間的交流。Michi Kake強調，徽章的使用是取決於各專櫃和職員自己的決定，而非強制性的要求。針對網路上的批判聲浪，負責人也表示，「這個徽章目前也還是實驗性的政策，我們正在針對將來的使用與否進行檢討。」

「在日本，女性的性和經期被視為『見不得人』、『羞恥之事』，因此我們也已經做好了心理準備，不可能只有肯定的意見。另一方面，因為是難以啟齒的煩惱，有很多人非常需要一個可以討論的場合。」業者希望透過這個過去被視為禁忌的領域，可以創造出新的討論空間。

然而，有網友認為，將月經的女性標示出來，不但製造出月經有別於其他身體症狀的形象，也容易造成女性成為性騷擾的箭靶。另外也有網友表示，比起這種形式上的東西，不如讓月經來的職員可以坐下結帳或提供免費的衛生棉等，或是乾脆就放生理假。更有網友認為，與其創造出一個「對月經來的人很友善」的環境，還不如創造出一個「對所有人都很友善」的環境。

生理期大阪

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