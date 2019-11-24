趨勢科技網路攻防搶旗賽 台灣第3名

2019-11-24 20:47 中央社 東京24日電



網路資安解決方案廠商趨勢科技第5屆Capture The Flag（CTF）網路攻防搶旗賽決賽結果今天揭曉，波蘭隊伍p4獲得冠軍及獎金100萬日圓，台灣隊伍Balsn獲第3名及獎金20萬日圓。

CTF網路攻防搶旗賽旨在協助參賽者培養及磨練最迫切需要的技能，包括漏洞攻擊鑑識分析、物聯網、逆向工程、開放來源情報蒐集、行動裝置以及機器學習等。

今年決賽採用名為「動態數值（Dynamic Value）」的解題形式考驗參賽者的技術，獨自成功解題的隊伍可獲得積分500分，若有其他隊伍解題成功，則先解題成功的隊伍積分減少。例如2支隊伍成功解開同一題，可各獲積分374分；如果3支隊伍成功解開同一題，可各獲積分322分。若全部13支隊伍都解開同一題，可各獲積分100分。

決賽第二天賽程從今天上午11時開始進行6小時，比賽過程中，每隊的排名、積分、流量和攻擊目標會即時顯示在現場螢幕上，解題成功會響起特殊音效。起初戰況膠著，直到54分鐘才由南韓隊伍ReverseLab開張，解出編號J15的題目，現場響起歡呼聲與掌聲。開賽1小時12分鐘後，中國隊伍GASoline Beta也成功解題J15，根據動態數值規則，2支隊伍可各獲積分374分。

台灣隊伍Balsn的4名成員來自國立台灣大學的碩一、碩二學生及校友，平均年齡24歲，第一天賽程結束時排名第3，但今天開場後陸續被南韓和中國隊伍超車，直到比賽後半段才開始成功解題，後來居上保住第3名。

Balsn隊成員bookgin賽後接受中央社記者採訪表示，決賽最後1小時不顯示各隊積分與排名，在最後1小時倒數前，Balsn還排在第5至第6名，結果拿到第3，有點意外，算是達到賽前設定進入前3名的目標。

bookgin認為，這次決賽題目稍微偏難，沒有專業背景的人會花較多時間解題，今天剛開始原本所有隊員都專攻同一題，當其他隊伍解題成功後，Balsn有調整策略，開始分工解題。至於新賽制「動態數值」已有很多其他比賽採用，簡單的題目分數會變低，難的題目分數變高，有助於提高比賽的公平性。

波蘭隊伍p4以總分2626分搶下今年冠軍，可獲得100萬日圓（約新台幣28萬元）的獎金，並取得將在台北舉行的HITCON CTF 2019駭客大賽決賽門票。中國隊伍GASoline Beta以總分1917分獲得第2名及30萬日圓獎金。台灣隊伍Balsn總分1662分排第3，可獲得20萬日圓獎金。

今年的全球CTF網路攻防搶旗賽分為線上預賽及現場決賽，共有來自76個國家的724支隊伍報名。線上預賽於9月7日至8日舉行，採「解題（Jeopardy）」形式進行，考驗參賽隊伍快速解出各種資安問題的能力。

線上預賽前10名的優勝隊伍晉級11月23日至24日在日本東京舉行的決賽，包括來自俄羅斯、加拿大、中國、南韓、台灣，以及由跨國成員組成的隊伍，加上3支在埃及、拉丁美洲、歐洲區CTF比賽獲勝的種子隊，共13支隊伍進行決賽。