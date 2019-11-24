培育人工智慧創業人才 台產博士登美國科技舞台

2019-11-24 18:18 中央社 洛杉磯23日專電



科技部「博士創新之星」計畫支助台灣博士生出國，工作成果獲得美國企業肯定，Taboola高階主管俞寧寧說：「台灣的科學家有能力在世界舞台與其他人競爭」。

駐洛杉磯辦事處科技組、南加州玉山科技協會今天以人工智慧（AI）為主題，舉辦一整天的「新世代創新創業論壇」。邀集了南加州產業界、學術界以及創投領域有分量的專業人士，為新世代提供創業指引。

多名「博士創新之星計畫」（LEAP）的成員現在大數據分析公司、媒體內容推薦平台Taboola洛杉磯分公司上班，研發副總裁俞寧寧（Ning Ning Yu）對這群來自台灣的年輕人頗為讚賞。

俞寧寧說：「Taboola在世界各地聘用頂尖科學家，我接觸到LEAP計畫的時候，一開始我沒有太大的信心，對台灣科學家的競爭力抱持懷疑，但後來發現我徹底錯了。」

在Taboola工作的台灣工程師展現幾大優點，俞寧寧觀察，第一是學術訓練嚴謹、有強健的心理特質，能夠解決難題；第二是研究精神，能夠窮盡方法尋找問題的解方；第三是才華有如與生俱來。

受益於「博士創新之星計畫」，畢業於中央大學的資工博士李遠山出社會第一份工作就是來到美國，短短5個月的時間，他用BERT技術開發出來的產品使Taboola增加7種語言，獲總公司肯定。

李遠山說：「目前為止最大的收穫是：如何與其他人溝通。美國企業的特色是大家比較擅長溝通，這正好是我在台灣受到的訓練裡，比較缺少的部分。」

俞寧寧畢業於台灣大學、加州大學洛杉磯分校（UCLA），曾經成功創辦7家新創企業，其中PerfectMarket公司於2014年被Taboola收購，目前擔任Taboola研發副總裁至今，透過與科技部合作的LEAP計畫熱心指導來自台灣的後進。

俞寧寧建議有心開創事業的台灣年輕人，不只是當一個科學家，同時還要有世界觀，從全球的角度看問題，不把自己侷限在一個小市場裡，「他們來到這裡，學到不一樣的視野，未來可把這樣的想法帶回台灣」。

有關人工智慧領域，俞寧寧也向創業者建議：「AI本身僅僅是一個工具，任何AI產品都必須弄清楚，要解決的問題是什麼？我認為，這是工程師最大的挑戰。透過AI要在商業上產生什麼影響力？這點如果不清楚，恐怕會迷失方向。」

9月底，俞寧寧受科技部之邀回台進行多場演講，她也提出建言：「我回台灣見了很多新創公司，他們都自豪擁有很好的技術，但是他們無法清楚表達要解決什麼樣的問題？為什麼唯獨你家的技術可以解決這個問題？」

駐洛杉磯科技組長張揚展表示，科技部推動創新創業計畫，支助台灣的科技人才到國外企業與研究單位實習、進修，舉辦這個論壇的目的是要串連產業界、學術界的專家，給年輕人當作「業師」，累積經驗、視野與人脈，成為未來創業的能量。