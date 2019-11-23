來台灣旅遊毫無出國感？日本遊客曝4大街景照：我還沒出國

2019-11-23 16:41 聯合新聞網 綜合報導



日前有日本網友分享自己去台灣旅遊的照片，驚呼「好像還沒出國」，引起網路熱議。圖／路透社 分享 facebook

近年台灣盛行前往日本旅遊，也有許多日本人來台灣，感受台灣當地的風景與美食。然而，一位日本網友在網路上表示，自己來到台灣沒有出國的感受，並貼出4張街景照片，懷疑眼前的場景，直言自己「真的從日本出國了嗎？」

一名日本網友「Osga0971」日前在Twitter上，貼出4張「台灣的『我真的從日本出國了嗎？』好不安的系列照片」，從照片可看出，該名網友隨處一拍都是日本的連鎖商店，包含Times停車場、大戶屋、藥妝店松本清、全家便利商店以及便利商店中的雪肌粋櫃位，還有許多日本當地的零食。

「我還沒有出國！」這名日本網友指出，他在台灣街道上頻繁地看到日本品牌，彷彿人還在老家。該則貼文曝光後，引發網友熱議，超過2000人分享、4000多人按讚。

不少網友也贊同原po的看法，「奇怪？我明明有搭上飛機，什麼時候回國了？」、「台灣的日系便利商店密度超越日本，還有7-11的密度讓我感到不安」、「我也有這種感覺，而且夜市的店家，大家都會跟我講日文」、「除此之外壽司郎、吉野家、連山崎麵包Yamazaki都有，瞬間真的有回到日本的感覺」。

Times停車場。 圖擷自 Twitter「Osga0971」 分享 facebook

全家便利商店（FamilyMart）與大戶屋。 圖擷自 Twitter「Osga0971」 分享 facebook

藥妝店松本清。 圖擷自 Twitter「Osga0971」 分享 facebook