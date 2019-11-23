雪莉離世後 酸民上節目回應：只是開玩笑 不是叫她去死

圖／取自IG 分享 facebook 韓國 SBS 電視節目《想知道真相》於日前播出雪莉特輯，採訪了過去曾批評雪莉的酸民與黑粉，酸民們絲毫不覺得自己有錯的回應，讓韓國網友再次群起撻伐。

她在一個月前，用自己的死亡告訴世界，網路匿名霸凌的可怕。但真正施予暴力的人，真的學到教訓了嗎？她不知道，也不可能有機會知道了。她叫崔真理，一個飽受憂鬱症痛苦的 25 歲女人，或許你更熟悉她的另一個名字，崔雪莉。

韓國 SBS 電視節目《想知道真相》於日前播出雪莉特輯，節目組採訪了過去曾批評雪莉的酸民與黑粉，他們曾在網路上留言，說雪莉怎麼能袒露乳頭，說她是婊子，說她只是想博取注意力。如今，當雪莉因承受不了壓力而選擇自縊時，酸民真正的想法，讓韓國網友再次群起撻伐。

不能承受負評，還跟人家當什麼藝人？

酸民 A 面對節目組的提問，說道：「那怎麼算是罵人，我又沒有叫他去死，他死不死我都不關心啊！話說回來，那麼脆弱能當藝人嗎？藝人就是要站在大眾面前啊！」

曾評論雪莉乳頭的酸民 B 則表示：「我是開玩笑的，雖然雪莉是女生沒錯，但我覺得他的精神其實比男生要來得強多了，所以我就算這樣評論了，她也不會在意的。而且，我理解的惡評是『去死吧』這種才是惡評。藝人又不只是受關注和喜愛而已，惡評當然也要承受了。藝人們享受著名車豪宅，不就是應該要用承受負評作為代價嗎？」

雪莉過世後，曾有一名直播主在網路上謊稱自己是雪莉的前男友並拍攝影片，他也出現在《想知道真相》節目裡，表示自己是想藉由這樣的形式，永遠記得雪莉。並強調「藝人們看到負評會難過、會受傷這件事，我覺得是不對的，這是藝人應該承受的。如果因為負評就這樣，那我覺得還是不要當藝人好了。」

綜觀以上言論，不難發現酸民與黑粉其實知道自己的留言與批評很傷人，但同時他們也認為，公眾人物就是應該承受這些傷害，並且還期待公眾人物微笑面對。酸民躲在「大眾」身份背後，把「負面評論」的觸及範圍無止盡擴散。當藝人長得不夠好看，沒有讓大眾看得賞心悅目，被羞辱是應該；當藝人表現得不符合大眾期待，被罵到臭頭更是應該。

但事實上，有哪種職業「應該」要承受所有人的放大檢視並無止盡批評？有哪種人「能夠」百分百做到在飽受攻擊後還笑看一切？對藝人不合理的要求與期待，成了酸民最大的信仰支持——因為藝人就是該承受這些，所以我這麼做一點都不過分。

酸民對公眾人物的攻擊行為，其實都藏在「應該接受評論」的包裝背後，被過度合理。（推薦閱讀：黑粉心理學：為什麼總有一堆人搶著「起底」別人？）

如果改變酸民很難，我們還能做些什麼？

從《想知道真相》節目中，我們可以看見，有些人，無論如何都無法從過去經驗裡學習教訓。國際人權工作者嚴寄鎬曾在《痛苦可以分享嗎？》一書中解析酸民與黑粉的心態，他提到：

對於那些想要享受別人痛苦的人來說，名人是非常好的獵物。名人墮落的八卦會以光速傳播給大眾，並遭到徹底地剝光，當一個原本很有名望的人走向衰敗時，人們會群起圍觀。吃著爆米花、看著名人完蛋，世上可沒什麼比這個更加有趣的了。

除了曝光其偽善之外，名人之所以成為黑粉的目標，還有另一個原因。因為在黑粉的世界中，為了不斷引起注意，必須推出「更強的東西」，才能不斷吸引人們的興趣，順便提升自己的「聲望」。而提高自己「聲望值」的最佳方法，就是毀滅一個名人。「我贏過那個人了！」的心情，就好像自己一舉站上那個人的地位一般。

面對批評，我們可以先區分其為有建設性的意見，或只是為批評而批評的偏激言論。我們能夠做的，是訓練自己對「有建設性意見」的應對能力，至於那些情緒化且無任何實際幫助的負面評論，請千萬記得，真實的你，遠比黑粉說的，還要好上幾萬倍。

過去女人迷曾在〈如何面對別人的批評？心理學家給予五個建議〉一文中提到：

有時候，迎面而來的批評真的很無情，甚至包含一些莫須有的指責。在那一刻，你可能很難控制自己的情緒，但在做出進一步的反應之前，先做個深呼吸，或者走出房間，給自己一些時間和空間，清空你的腦袋。

因為你越情緒化，就越不容易做出理性的思考，引發的行為也就越漏洞百出。如果你能冷靜地留在原地，用微笑面對對方是最好的——微笑既能幫助你自己放鬆，也容易使對方採取更溫和的說話方式。

從 2015 年的楊又穎，到 2017 年的鐘鉉，再到 2019 年的崔雪莉，我們已經歷多次集體哀悼的過程，但若社會沒有真正從中學習教訓，永遠無法阻止悲劇再發生，永遠都會重複上演。真心希望，有天黑粉與酸民能理解自己的行為對他人造成的傷害，倘若學不會提出建設性意見，也至少學會閉嘴。僅以此文提醒自己，也告訴你，永遠別成為傷害人而不自知的酸民。

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