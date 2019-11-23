登上Shibuya Scramble Square遠眺富士山 亮點票價交通一次看

2019-11-23 09:45 聯合新聞網 綜合報導



登上Shibuya Sky，天氣好的時候甚至可以看得到富士山。圖／ Shibuya Scramble Square 分享 facebook

位於日本東京澀谷車站東側的Shibuya Scramble Square，本月一日正式開幕。營運公司的社長高秀憲明在剪綵時表示，「希望藉由這棟大樓讓大家感受到澀谷的全新魅力。」

這棟大樓包含地下7層，地上47層，共計230公尺高，是澀谷車站附近最高的建築物。從地下2樓到地上14樓為各種商業店面，17樓到45樓是辦公室，45樓以上，則是名為「Shibuya Sky」的展望台。

高透明玻璃圍繞著Shibuya Sky。圖／ Shibuya Scramble Square 分享 facebook

Shibuya Sky的獨特「雲裳吊床（Cloud hammock）」設計，讓遊客可以躺著欣賞一望無際的天空景色。圖／ Shibuya Scramble Square 分享 facebook

這個全日本面積最大的展望台「Shibuya Sky」，從開幕當天就因為連日的好天氣，而吸引了超過兩萬人的參觀人數。由於創造了前所未見的展望體驗，來自國內外遊客的詢問度爆棚。

位在屋頂上的展望空間「天空露台（Sky Stage）」高度229公尺，因為上方毫無遮蔽、四面也以高透明度的玻璃圍繞，呈現了壓倒性的開放感而令人驚艷。不只是周邊商場「澀谷Parco」、「澀谷Fukuras」，就連新國立競技場、晴空塔、東京鐵塔等著名觀光景點，都能夠映入眼簾；天氣好的時候，富士山也清晰可見。

除了視野良好之外，天空露台也因為其獨特的設計而廣受好評：包括讓旅客能夠舒適躺著欣賞天空美景的「雲裳吊床（Cloud hammock）」、能夠從腳下俯視整個東京的「天空邊緣（Sky Edge）」、讓旅客得以對照自己位置的「幾何羅盤（Geo Compass）」以及晚上會出現照亮夜空的「交匯之光（Crossing Light）」等，都是讓人眼睛一亮的看點。

從45樓上升到46樓的手扶梯「導引之光（Leading Line）」極富設計感，讓人眼睛一亮。圖／ Shibuya Scramble Square 分享 facebook

事實上，「Shibuya Sky」從14樓入口處就飽富設計感：從入口處到展望台的這段過程稱作「天空之門（Sky Gate）」，包含了14樓入口處的「預知大廳（Sensing Hall）」，以及從14樓出發往上的電梯「移行莢艙（Transition Pod）」，以及從45樓上升到46樓的手扶梯「導引之光（Leading Line）」。到了46樓，更是名為「天空迴廊（Sky Gallery）」的大型藝術展區，包括展示了各種時間、天氣型態下澀谷的「平行視窗（Parallel Windows）」、將時間的流動視覺化的「時空川流（Time River）」，以及利用澀谷各式各樣資訊數據所組成的「資訊視景（Data Scape）」等等。

位於「天空迴廊（Sky Gallery）」的「平行視窗（Parallel Windows）」展示了各種時間、天氣型態下，澀谷的樣貌。圖／ Shibuya Scramble Square 分享 facebook

「Shibuya Sky」日夜展現不同風情，吸引許多網友迫不急待前往朝聖拍照打卡，必拍視角是澀谷車站前人潮川流不息的十字路口，曾出現在無數日劇的經典場景，站在天空露台上一覽無遺。攝影玩家激推傍晚落日時分是最美的魔幻瞬間，夜景也是不容錯過的絕景。不過也有不少人認為既然連天團「ARASHI嵐」都到這拍最新MV了，肯定人滿為患，還是等過陣子人潮少了再去吧！

目前購買「Shibuya Sky」入場券均須指定入場日期與時間，分為「網路預售票」及「當日販售票」。「網路預售票」須事先登錄會員，每20分鐘為單位，但無限制停留時間，較現場購票便宜；「當日販售票」可於14樓的售票櫃台購買。11月開幕期間僅開放「網路預售票」，「當日販售票」自12月1日起開始販售。

相較於東京鐵塔登高點（高度250公尺）的成人票為3,000日圓（約新台幣845元），東京晴空塔的天望回廊（高度450公尺）為3,100日圓（約新台幣870元），「Shibuya Sky」（高度229公尺）售票2,000日圓（約新台幣560元）顯得相對親民。