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登上Shibuya Scramble Square遠眺富士山 亮點票價交通一次看

2019-11-23 09:45聯合新聞網 綜合報導

登上Shibuya Sky，天氣好的時候甚至可以看得到富士山。圖／Shibuya...
登上Shibuya Sky，天氣好的時候甚至可以看得到富士山。圖／Shibuya Scramble Square
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位於日本東京澀谷車站東側的Shibuya Scramble Square，本月一日正式開幕。營運公司的社長高秀憲明在剪綵時表示，「希望藉由這棟大樓讓大家感受到澀谷的全新魅力。」

這棟大樓包含地下7層，地上47層，共計230公尺高，是澀谷車站附近最高的建築物。從地下2樓到地上14樓為各種商業店面，17樓到45樓是辦公室，45樓以上，則是名為「Shibuya Sky」的展望台。

高透明玻璃圍繞著Shibuya Sky。圖／Shibuya Scramble S...
高透明玻璃圍繞著Shibuya Sky。圖／Shibuya Scramble Square
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Shibuya Sky的獨特「雲裳吊床（Cloud hammock）」設計，讓遊...
Shibuya Sky的獨特「雲裳吊床（Cloud hammock）」設計，讓遊客可以躺著欣賞一望無際的天空景色。圖／Shibuya Scramble Square
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這個全日本面積最大的展望台「Shibuya Sky」，從開幕當天就因為連日的好天氣，而吸引了超過兩萬人的參觀人數。由於創造了前所未見的展望體驗，來自國內外遊客的詢問度爆棚。

位在屋頂上的展望空間「天空露台（Sky Stage）」高度229公尺，因為上方毫無遮蔽、四面也以高透明度的玻璃圍繞，呈現了壓倒性的開放感而令人驚艷。不只是周邊商場「澀谷Parco」、「澀谷Fukuras」，就連新國立競技場、晴空塔、東京鐵塔等著名觀光景點，都能夠映入眼簾；天氣好的時候，富士山也清晰可見。

除了視野良好之外，天空露台也因為其獨特的設計而廣受好評：包括讓旅客能夠舒適躺著欣賞天空美景的「雲裳吊床（Cloud hammock）」、能夠從腳下俯視整個東京的「天空邊緣（Sky Edge）」、讓旅客得以對照自己位置的「幾何羅盤（Geo Compass）」以及晚上會出現照亮夜空的「交匯之光（Crossing Light）」等，都是讓人眼睛一亮的看點。

從45樓上升到46樓的手扶梯「導引之光（Leading Line）」極富設計感，...
從45樓上升到46樓的手扶梯「導引之光（Leading Line）」極富設計感，讓人眼睛一亮。圖／Shibuya Scramble Square
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事實上，「Shibuya Sky」從14樓入口處就飽富設計感：從入口處到展望台的這段過程稱作「天空之門（Sky Gate）」，包含了14樓入口處的「預知大廳（Sensing Hall）」，以及從14樓出發往上的電梯「移行莢艙（Transition Pod）」，以及從45樓上升到46樓的手扶梯「導引之光（Leading Line）」。到了46樓，更是名為「天空迴廊（Sky Gallery）」的大型藝術展區，包括展示了各種時間、天氣型態下澀谷的「平行視窗（Parallel Windows）」、將時間的流動視覺化的「時空川流（Time River）」，以及利用澀谷各式各樣資訊數據所組成的「資訊視景（Data Scape）」等等。

位於「天空迴廊（Sky Gallery）」的「平行視窗（Parallel Win...
位於「天空迴廊（Sky Gallery）」的「平行視窗（Parallel Windows）」展示了各種時間、天氣型態下，澀谷的樣貌。圖／Shibuya Scramble Square
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「Shibuya Sky」日夜展現不同風情，吸引許多網友迫不急待前往朝聖拍照打卡，必拍視角是澀谷車站前人潮川流不息的十字路口，曾出現在無數日劇的經典場景，站在天空露台上一覽無遺。攝影玩家激推傍晚落日時分是最美的魔幻瞬間，夜景也是不容錯過的絕景。不過也有不少人認為既然連天團「ARASHI嵐」都到這拍最新MV了，肯定人滿為患，還是等過陣子人潮少了再去吧！

目前購買「Shibuya Sky」入場券均須指定入場日期與時間，分為「網路預售票」及「當日販售票」。「網路預售票」須事先登錄會員，每20分鐘為單位，但無限制停留時間，較現場購票便宜；「當日販售票」可於14樓的售票櫃台購買。11月開幕期間僅開放「網路預售票」，「當日販售票」自12月1日起開始販售。

相較於東京鐵塔登高點（高度250公尺）的成人票為3,000日圓（約新台幣845元），東京晴空塔的天望回廊（高度450公尺）為3,100日圓（約新台幣870元），「Shibuya Sky」（高度229公尺）售票2,000日圓（約新台幣560元）顯得相對親民。

SHIBUYA SKY

・樓層：14F、45F、46F、戶外展望台
・營業時間：9:00～23:00（最後入場 22:00）
・交通：JR、Metro、東急等地鐵等電車線抵達澀谷站，B6號出口直結商場

預售票

大人（18歳以上）1,800日圓
國高中生 1,400日圓
小學生 900日圓
孩童（3～5歳） 500日圓

當日票

大人（18歳以上）2,000日圓
國高中生 1,600日圓
小學生 1,000日圓
孩童（3～5歳）600日圓

東京鐵塔觀光景點富士山

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