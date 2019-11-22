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噴槍女童疑案！慢速播放關鍵畫面 法官勘驗驚「天啊」

網路遊戲相識談遠距離戀愛 「狼人殺男神」刺死20歲女友

2019-11-22 13:20聯合新聞網 綜合報導

日本新潟縣新潟站前商圈上週發生一起命案，一名二十歲的女子石澤結月遭到刺殺身亡。新潟縣警方18日逮捕了現年二十五歲嫌疑犯齋藤涼介。根據週刊文春報導，兩人是在線上遊戲「狼人殺」上相識，進而相戀交往。

嫌犯齋藤涼介在通緝令上的照片。圖／週刊文春
嫌犯齋藤涼介在通緝令上的照片。圖／週刊文春
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根據目擊者指出，案發現場位於石澤工作的商業大樓樓梯間。被害人在晚間九點前，遭到埋伏在店門口的齋藤以菜刀攻擊致死。「我先聽到了『啊！』一聲，很像是突然遇到很久沒見面朋友的女生聲音。隨即女生喊著『對不起！對不起！』以及男生『你耍我嗎！』的怒吼。」緊接著目擊者聽到好幾聲可怕的慘叫，他衝出店外，看到樓梯間的被害人臉朝上倒在地上，已經失去了意識。

被害人因失血過多死亡，現場留下了被認定為兇器的菜刀和嫌犯的智慧型手機。相關單位指出，嫌犯和被害人在一個月前都還是遠距離情侶關係。嫌犯住在日本東南方的神奈川縣，被害人則住在東北方的新潟縣，之所以相識則是透過了網路遊戲「狼人殺」。

「狼人殺」是歐洲一種傳統的派對遊戲，由六到十個人為單位進行，將參加者分為狼人與村民，村民的任務是必須在相互交談的過程中，找出假扮成村民的狼人。有圈內人表示，嫌犯和被害人在「狼人殺」的圈內小有名氣。嫌犯自稱「狼人殺男神」，被害人則是視覺系網紅，大約是在一年前的網聚正式見面。兩人雖未公開交往，但因為在社群網站上的互動一直很曖昧，因此也有不少八卦傳出。

和兩人在「狼人殺」中認識的一名玩家指出，一個月前左右，男生發現女生一直在私底下陪「乾爹」約會賺錢。本來他們交往的時候男生就已經跟女生約好，要女生切斷跟其他男生的關係了，「可是女生沒有這麼做，讓男生氣得在推特上貼文痛罵。」不過，被害者的其中一名朋友則表示，「她比較容易害怕寂寞，為了跟酒店的客人打好關係總是會勉強自己多喝酒，所以比較容易被誤解吧，但她本來是很靦腆內向的人。」

案發後，新潟縣警方向全國發佈了通緝令，在18日將嫌犯逮捕到案。據稱，嫌犯在犯行前已經備妥遺書，目前全案已送交檢方。

網紅情侶網路遊戲殺人

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