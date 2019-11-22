蛇的祖先究竟是誰？ 「兩腳古蛇」完整頭骨出土助解密

2019-11-22 10:59 聯合新聞網 綜合報導



阿根廷研究團隊在境內發現了「兩腳古蛇」的完整頭骨，推翻過去許多蛇類的演化假說。圖截自The Conversation 分享 facebook

近日，一研究團隊表示，他們找到了完整的「兩腳古蛇」顱骨，幫助古生物學者釐清蛇類的「祖先」，也推翻了先前多項蛇類的演化假說。

根據《The Conversation》的報導，2006年，學者在阿根廷內羅河省（Río Negro）找到了生於9500萬年前（約白堊紀時期）的古蛇化石，其身體骸骨保存完整，有助於研究者分析牠的身體構造。當時，學者們驚訝地發現這隻古蛇有腳，是世界上首具有後肢、且生活於陸上的古蛇化石，學界將其命名為Najash rionegrina。不過，當時找到的化石顱骨僅剩碎片，無法還原這隻兩腳古蛇的樣貌。

近日，一篇刊載於《科學發展》期刊上的文章表示，2013年初，當時還是研究生的費爾南多（Fernando Garberoglio）在阿根廷西部的La Buitrera發現多具Najash rionegrina顱骨，幫助古生物學者了解蛇類的演化過程。

過去，古生物學界大多認為現代蛇類的祖先為某種盲眼、細口、外型如蠕蟲的穴居蜥蜴，而盲蛇下目（Scolecophidia）則被認為是世界上最早的蛇類。然而，最新出土的古蛇顱骨構造卻與盲蛇下目不同，他們擁有大嘴和鋒利的牙齒，部分靈活的關節與現代蛇類相似，但同時又保有一些典型蜥蜴的骨頭特徵。從演化的角度上來看，蛇類為了捕食大型的獵物，頭骨關節在演化的過程中變得越來越靈活。

此外，先前在古蛇化石中皆未發現位於眼部後方的桿狀軛骨jugal，因此學界多半認為jugal源自於蜥蜴的眶後骨（postorbital bone）。不過，新出土的Najash rionegrina顱骨卻發現了與蜥蜴相似的L形軛骨，說明了蛇類演化的過程中，L型軛骨一部分消失，留下的部分成為今日的jugal，也就是說，jugal的前身是L型軛骨而非眶後骨。