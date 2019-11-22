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Google加強規範政治廣告 臉書有壓力

2019-11-22 13:29中央社 華盛頓21日綜合外電報導

Google宣布將禁止高度針對目標用戶的政治廣告。 路透
Google宣布將禁止高度針對目標用戶的政治廣告。 路透
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網路搜尋引擎龍頭谷歌（Google）針對政治廣告採取更嚴格的措施，可有助於減少關於選舉活動的假新聞散播，但對於較不知名的參選人可能沒那麼有利。

法新社報導，Google決定限制廣告客戶針對特定選民群體提供廣告的途徑，讓社群媒體臉書（Facebook）調整現行「不干預」方針的壓力更大。

Google昨天宣布不再允許廣告客戶利用閱聽眾瀏覽網頁紀錄、政黨歸屬等因素來提供針對性廣告，包括在影音網站YouTube上。

Google將把提供針對性廣告的範圍限制在一般分類，例如年齡、性別或以郵遞區號為準的地區；這項改變會在一週內先從即將舉辦下議院選舉的英國開始實施，世界其他地區則將於明年一月起適用。

Google還試圖採取更明晰的措施，不允許廣告中有「虛假的陳述」，無論是政治類廣告還是其他。

Google廣告產品管理部門副總經理史賓塞（ScottSpencer）說，這項規定「沒有例外」，廣告客戶做出任何虛假陳述，都違反Google的方針，「不管這陳述是關於一張椅子的價格，還是說選民可以用手機簡訊投票、選舉日期延後，或有參選人死亡」。

在Google推出這項措施之前，社群媒體推特（Twitter）也禁止大多數種類的政治廣告，網路平台制止政治活動假新聞散播的壓力越來越大。

但一些政治策略分析師認為，Google的新措施可能只對財力無虞且在職的參選人有利，或許無法達到預期效果。

美國共和黨的數位策略分析師威爾森（EricWilson）說，新的參選人在募款及建立選民名單方面將會受到阻礙，這對網路競選活動是關鍵元素，而參選人甚至還沒進入說服選民的階段。

與民主黨合作的數位顧問公司DSPolitical技術長雅布隆諾夫斯基（Mark Jablonowski）表示，Google的新措施形成不同規定雜亂拼湊在一起，這對在職參選人較有利。

廣告社群媒體GoogleFacebook

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