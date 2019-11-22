巴西流浪女乞討7元求買飯 餐廳老闆竟開槍擊斃

2019-11-22 10:20 香港01 李福源



男子向齊爾達射擊。（Youtube影片截圖） 分享 facebook

巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）尼泰羅伊市（Niterói）31歲女子齊爾達（Zilda Henrique dos Santos Leandro）長期在街頭流浪，上週六（16日）她向一名男路人乞討1里奧（新台幣約7元）來買食物，豈料對方竟從褲子中掏出一把手槍，將齊爾達當街轟斃。

案發現場監視器拍到，齊爾達當日在大街上跟著一名身穿深色上衣的男子，多次嘗試乞討，然而未獲理會，突然對方停下腳步，從褲子中掏出手槍向齊爾達射擊，齊爾達隨即倒地，行兇男子快步離開現場。後來一名路人發現中槍的齊爾達，於是不斷向駛經的車輛代為求救。

警方表示，齊爾達被街友暱稱「內婭」（Neia），當時身上至少有2處槍傷，送院後證實不治，而涉案的男子名為卡斯楚（Aderbal Ramos de Castro），現已被拘捕。

代表律師辯稱：以為打劫

卡斯楚的代表律師表示，卡斯楚在當地經營一間餐廳，案發時正準備回去開門營業，途中遇到齊爾達誤以為她意圖打劫，故開槍自衛；律師強調卡斯楚曾多次在案發地點附近遇劫，因此反應才會如此激烈。

巴西總統博索納羅（Jair Bolsonaro）今年5月頒布了一項放寬槍械管制的法令，允許更多人包括貨車司機及政客等攜帶槍械，但遭國會議員反對，並提出修訂，只容許特定人士如獵人等擁有槍械，目前法案的修正版本仍待參議院批准。根據巴西官方統計數字，截至今年8月底，該國有27517宗非正常死亡個案，比起去年同期減少了約7900宗。

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文章授權轉載自《香港01》