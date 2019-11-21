研究：氣候變遷 恐讓湖泊排碳倍增

2019-11-21 20:08 台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導



氣候變遷將讓湖泊排放溫室氣體提高。(Photo by Laila Goubranon Flicker under Creative Commons license) 分享 facebook 氣候變遷將助長湖泊排放的溫室氣體增加。英國科學家分析發現，隨著地球暖化改變湖泊周遭樹林面貌後，將讓湖水養分產生變化，進而增加湖泊排放溫室氣體的能力。若全球暖化趨勢不變，湖中溫室氣體濃度將增加1.5至2.7倍。

據《新聞週刊》報導，劍橋大學科學家安德魯•坦南扎普指出，「氣候變遷已增加森林覆蓋率以及改變多數全球湖泊出現樹木物種的類型。」他說，這些變化對湖泊相當重要，因為後者會從周遭的土地上接受大量死去的植物原料。換句話說，湖泊周遭植披改變後，湖泊排放溫室氣體也會跟著改變。」

據《每日電訊報》報導，科學家指出，隨著全球溫度繼續升高，冬季也更加暖和，湖泊附近的植物生長期拉長，導致湖泊中的植物物質變多，提高湖中的物種的多樣性。因為植物分解並被湖中微生物消化，過程中就會釋放出更多二氧化碳與甲烷。

科學家是將容器裝滿不同數量的岩石與植物葉子等有機材料，並浸入加拿大的湖泊內，2個月後再利用特殊設備檢查容器內的有機分子，結果發現，化學多樣性比微生物多樣性更能預測湖泊的溫室氣體濃度變化。

由於目前估計全球淡水湖釋放二氧化碳與甲烷數量多寡仍不確定，最新估計800~7,300萬公噸的甲烷。對此，愛丁堡大學瑞伊教授指出，「湖泊、河川與水庫會排放多少甲烷仍是個問題，我們需要更直接的測量來修正預測值。」

本次研究結果刊登在PNAS期刊。

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