50歲同性戀父戀上女兒前男友 棄32年婚姻全家送祝福

2019-11-21 20:08 香港01 記者李納德／報導



50歲同性戀富商Barrie日前公開與女兒前男友Scott的戀情，並打算結婚。圖取自／Barrie fb 分享 facebook

爸爸戀上自己的前男友是心情是怎樣？英國一名50歲男富商跟同性伴侶相戀32年，二人當年更是英國首對同性戀伴侶透過代理孕母傳宗接代，最大的一對龍鳳胎，下月滿20歲。不過近日二人卻驚爆準備離婚，原因是富商竟戀上女兒的25歲前男友，並打算步入教堂，而其舊愛及女兒亦送上祝福，甚至不介意暫時同一屋簷下，相當大方。

現年50歲的富商Barrie Drewitt-Barlow，1987年與伴侶Tony一見鍾情及相戀，其後於1999年透過代理孕母及人工授孕誕下一對龍鳳胎，為英國首對同性戀爸爸。2014年當地同性婚姻合法化後兩人結婚，至今這對受注目的同性伴侶，育有4子1女，組成7人大家庭。

然而二人近日驚爆準備離婚，Barrie宣布與25歲的新歡Scott打算結婚，「一開始我感到很愚蠢，一把年紀還跟年輕人相戀，但當你知道他是對的人，一切也變得正確」。曾任特技演員的Scott，當年在片場認識Barrie，其後更成為對方的私人助理，期間與Barrie的19歲女兒Saffron相戀及分手。Barrie坦言在9個月前開始對Scott有好感，但在女兒數月前跟對方分手後，他才與Scott展開新戀情，而Scott不諱言自己是雙性戀。

提到伴侶Tony，Barrie表示二人早已分房睡及沒有性生活，因Tony在2006年證實患癌，飽經療程折磨，近幾年健康每況愈下，雖然二人由伴侶變成朋友，但他仍鼓勵Barrie發展新戀情，更充當「和事佬」向女兒Saffron解釋。

Barrie又稱公開與Barrie戀情時，女兒Saffron相當震驚，但經Tony幫忙下，她終於接受及送上祝福，日前在網上發文指跟Scott是好朋友，「很高興Daddy終於能舒服地談及跟Scott的關係，我跟其他兄弟姊妹及Dad（Tony）也非常高興」。

女兒在數月前跟Scott分手，不料之後爸爸竟戀上前男友。圖取自／Barrie IG 分享 facebook Barrie與Tony育有5名子女，最大的一對龍鳳胎，下月滿20歲。圖取自／Barrie fb 分享 facebook

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