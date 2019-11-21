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美學者看圖發現火星生命 被評為幻想性錯覺

2019-11-21 17:47中央社 聖路易市21日綜合外電報導

全球科學家都渴望找到火星生命的蛛絲馬跡，前提是具備決定性證據。一名美國學者宣稱從照片發現火星生命存在的跡象，被認為只是「幻想性錯覺」或斷章取義導致的結果。

天文網站Space.com報導，美國俄亥俄大學（Ohio University）名譽退休教授羅莫瑟（William Romoser）專攻節肢動物傳染病毒學及昆蟲學，他收集美國國家航空暨太空總署（NASA）在火星上的探測車拍攝的照片，宣稱找到火星生命的證據。

他在聲明中說：「火星過去有、現在也仍有生命。」

但羅莫瑟所謂的火星生命證據只是出於他個人對照片的解讀。他19日在密蘇里州聖路易市（St. Louis）舉行的美國昆蟲學會（Entomological Society of America）全國會議中發表自己的「發現」，斷言照片中看得出生物的外型，類似爬蟲類和像是蜜蜂的昆蟲。

他表示，這些發現包括火星表面已成化石的生物及還活著的生物。

他說：「火星上類似昆蟲的動物有很明顯的多樣性，很多特徵與地球上的昆蟲很像，而且是被歸於高等族群的昆蟲；例如翅膀，可彎曲的翅膀，敏捷的滑翔/飛行，以及很多不同結構的節肢部位。」

然而，俄勒岡州立大學（Oregon State University）整合生物學系教授麥迪森（David Maddison）認為，這種「證據」可能只是「幻想性錯覺」（pareidolia），也就是在隨機資料中看到一些圖樣。

麥迪森說，「我個人就有昆蟲方面的幻想性錯覺，尤其是甲蟲類」，他研究甲蟲數十載，蒐集來自世界各地的數千種甲蟲，多年來已在腦中建構出一種「圖形辨識系統」，很容易就能辨識出甲蟲。

但他指出，這種模式會有誤測率，也就是以為看到甲蟲，實際上經過進一步研究後，才知道並沒有，「在實地考察結束時，誤測的例子通常相當低，因為我重新訓練了大腦；但在環境裡真的沒有甲蟲的情況下，誤測率會比較高，因為眼睛沒被真的甲蟲吸引，反而會去捕捉景觀中任何看起來像是甲蟲的一團東西」。

他說，「我不認為火星上有昆蟲」，那些照片完全無法取信於人，因為照片內容落在不計其數的非昆蟲物體上，且解析度很低。

洛薩拉摩斯國家實驗所（Los Alamos National Laboratory）行星學學者藍札（Nina Lanza）表示：「我認為要在照片上找到圖形是很簡單的事，尤其是照片斷章取義的時候。」

她提到，那些照片被修剪成小圖，上面也沒標註比例尺，「你可以從照片中想像出很多不同圖形，那不是做出這種估測的好方法」。

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