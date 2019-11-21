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用光學雷達製作密西西比河地圖 美得令人屏息

2019-11-21 18:07聯合新聞網 綜合報導

高氏所繪製的密西西比河圖。圖／國家地理雜誌
高氏所繪製的密西西比河圖。圖／國家地理雜誌
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1944年，由哈洛・菲斯克製作的十五枚密西西比河下游地圖，曾經是劃時代的作品。該作品記錄了彎曲的密西西比河，在不同時期氾濫的歷史性痕跡。

經過七十年以上的時間，華盛頓地質調查所得地圖製作者丹尼爾・高，終於製作出了比起菲斯克更加精細、完美再現的地圖。根據國家地理雜誌的報導，高氏所使用的數據，是來自於美國地質調查所，一種從空中以脈衝雷射測定地形數據、被稱之為「光學雷達（LiDAR）」的技術。

使用雷射後，不只是河川的形狀，周邊的任何事物（包括房屋、樹木、道路等）都能夠分析出來。他根據數據，將植物與人為的痕跡剔除，留下密西西比河的地形在歷史上的痕跡。曾經彎曲的河川，如何變成直線，留下牛軛湖的歷史，也變得清晰可見。

美國地質調查所的科學家，將光學雷達收集到的土地變遷數據視覺化，讓製圖者能夠以此為基礎進行新的解讀：例如微小的高度變化如何影響河川周圍，農業所導致的土壤流失又會如何改變河道的方向等等。

河川的變遷狀態，可以用以預測將來遇到土石崩塌或洪水災情時，河川可能的變化方向。「最驚人的是，居然還有這麼多的痕跡，仍然留在地形上。」高氏這麼說，「簡直就像是河川留下的指紋一樣。」

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