太愛台灣珍奶了？ 日本電車車站以「粉圓」命名

2019-11-20 13:10 聯合新聞網 綜合報導



近期在橫濱出現的「粉圓（Tapioooca）車站」。圖／ BLOGOS 分享 facebook

最近在日本年輕人之間非常風行台灣的珍珠奶茶，社群網路上造成大轟動。日本神奈川縣橫濱市竟然也出現了這麼一座「粉圓車站」，引起大量網友的討論。

在日語中，珍珠、粉圓一律被稱為「タピオカパール」（Tapioca Pearl），即「木薯珍珠」。其中的「タピオカ」（Tapioca），不僅是珍珠的原料「木薯」在發源地巴西原住民語言中的稱呼，也被日本一般民眾用來代稱珍珠和粉圓等「木薯珍珠」。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

由於珍珠奶茶所引發的熱潮，日本的年輕族群甚至發明了許多不同的流行語，如「タピる」（「珍一下」，將珍珠奶茶動詞化，表示喝珍奶這個動作）、「タピ活」（「求珍行為」，由求職行為「就活」演變而來）等等，可見日本年輕世代對珍奶的瘋狂著迷。

近期在橫濱也出現了這麼一座「Tapioooca車站」。原來，這座車站其實原名「上大岡車站」（Kamioooka），原本就以時常和動漫作品進行聯名活動而小有名氣。近期，更是與日本San-X旗下的人氣角色「角落小夥伴」合作，以其中一個角色「粉圓」為發想，將車站招牌改成了「粉圓車站」。

京急電鐵廣告部的熊崎千夏表示，因為明年一月，該車站共構的京急百貨即將舉行角落小夥伴的企劃展，因此也配合展期，將車站名稱改成了「粉圓」，「一方面是為了配合『角落小夥伴』，另一方面也是為了搭上最近珍珠奶茶所引發的熱潮。」