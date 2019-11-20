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驚人啪啪聲…5童開心玩跳繩 卻讓人發毛了

2019-11-20 12:55聯合新聞網 綜合報導

圖擷自liveleak.com/
圖擷自liveleak.com/
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看孩童天真無邪地玩耍一向讓人感覺愉悅，但若是發現孩子們在玩的是一條大蛇，是否會為他們捏一把冷汗呢？近日網傳一則拍攝自越南的影片，畫面中有5名孩童在戶外排隊跳跳繩，原是開心的情景，細看畫面中的跳繩竟是隻大蛇，在孩童甩動它時，還會發出驚人的啪啪聲，讓人聽了直發毛。

影片中的孩子，似乎不害怕握的、跳的是隻真蛇。還邊跳邊唱著一首打油詩，這隻似乎已死亡的蛇身，在被甩動的過程中，細長的身體就這樣規律地發出啪啪聲，令人吃驚的是，拍攝者也未阻止，反而鼓勵孩童們繼續這樣玩，有人認為，萬一蛇的毒性在死後還未消減，握著它的孩子可能會有中毒的危險。也有人覺得，蛇本身有休眠期，會不會孩子誤以為它死了，其實沒有，「牠隨時都可能甦醒。」

由於影片拍攝地點是在越南，讓不少網友緩頰，在這些較為貧困的地區，兒童「根本沒有玩具玩，這也許是他們唯一的娛樂，更何況蛇已經死了。」事實上，越南人捕捉蛇類幾乎是他們休閒時的常見活動之一，不分老小人人愛抓蛇，也常食用蛇肉，在越南最常見的蛇種類包括眼鏡蛇、銀環蛇、大王蛇等，還有些蛇類因為瘋狂捕殺有瀕臨滅絕的危機。

圖為在越南中部偏遠地區發現新的動物品種，其中包括圖中這條「白唇邊」游蛇。法新社
圖為在越南中部偏遠地區發現新的動物品種，其中包括圖中這條「白唇邊」游蛇。法新社
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中毒越南

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