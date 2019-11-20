俄熱水管破裂炸出坑 駕駛連車掉入遭燙死

2019-11-20 13:28 聯合新聞網 綜合報導



俄羅斯奔薩熱水管破裂，兩男慘遭熱水燙死。圖片來源／ 每日郵報 分享 facebook

俄羅斯奔薩市區（Penza）一停車場發生地面下熱水管爆炸事件，導致兩名男子停車後沒多久，便因路面塌陷，而掉進熱水當場燙死。事發後，也引起當地許多人對政府建設的不滿，相關單位也持續調查事件因果。

根據「每日郵報」報導，俄羅斯南部城市奔薩（Penza）有輛汽車在一處停車場停車時，因路面下的熱水管爆炸，引發地面瞬間塌陷，而車內兩名男子當下因來不及從汽車中脫逃，連同車體一起掉進坑洞，當場慘遭熱水活活燙死。

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報導指出，奔薩當地的記者提到，事發前，路面就已經出現了蒸氣，前一名駕駛發現後，便已迅速開離現場，而這兩名男子當下並沒注意到路面的情況，剛停好車，地板就塌陷而遇上了劫難，而現場一名目擊民眾表示，「上一秒還在開車，下一秒就遭熱水燙死，這種死法太可怕了」。

此事在社群上也引發許多民眾對政府建設的不滿，而當地相關單位也正持續調查事件因果。