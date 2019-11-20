親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

高雄鳳山傳母女命案 現場遺留一把刀、死因待查

香港醫護岌岌可危 醫師市長柯文哲為何不聲援？

俄熱水管破裂炸出坑 駕駛連車掉入遭燙死

2019-11-20 13:28聯合新聞網 綜合報導

俄羅斯奔薩熱水管破裂，兩男慘遭熱水燙死。圖片來源／每日郵報
俄羅斯奔薩熱水管破裂，兩男慘遭熱水燙死。圖片來源／每日郵報
分享

俄羅斯奔薩市區（Penza）一停車場發生地面下熱水管爆炸事件，導致兩名男子停車後沒多久，便因路面塌陷，而掉進熱水當場燙死。事發後，也引起當地許多人對政府建設的不滿，相關單位也持續調查事件因果。

根據「每日郵報」報導，俄羅斯南部城市奔薩（Penza）有輛汽車在一處停車場停車時，因路面下的熱水管爆炸，引發地面瞬間塌陷，而車內兩名男子當下因來不及從汽車中脫逃，連同車體一起掉進坑洞，當場慘遭熱水活活燙死。

報導指出，奔薩當地的記者提到，事發前，路面就已經出現了蒸氣，前一名駕駛發現後，便已迅速開離現場，而這兩名男子當下並沒注意到路面的情況，剛停好車，地板就塌陷而遇上了劫難，而現場一名目擊民眾表示，「上一秒還在開車，下一秒就遭熱水燙死，這種死法太可怕了」。

此事在社群上也引發許多民眾對政府建設的不滿，而當地相關單位也正持續調查事件因果。

俄羅斯停車場爆炸

相關新聞

影／危險！眼見無尾熊快被燒死 女子脫上衣奮勇救出

2019-11-20 12:06

太愛台灣珍奶了？ 日本電車車站以「粉圓」命名

2019-11-20 13:10

驚人啪啪聲…5童開心玩跳繩 卻讓人發毛了

2019-11-20 12:55

氣候變遷促風力增強 有望提高風力發電效能

2019-11-20 09:49

再不去就來不及？威尼斯消失的速度比你想像得還快

2019-11-20 08:45

致命的魔鬼訓練？日本小學連發的「柔道死亡事故」

2019-11-20 08:30

維基解密創辦人亞桑傑 性侵官司獲不起訴處分

2019-11-19 21:25

超市、賣場不再提供塑膠袋 泰國「減塑」政策明年啟動

2019-11-19 15:51

不要侮辱我的美！美國女高音diss德國樂評

2019-11-19 11:40

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00
看更多

熱門文章

不科學二頭肌！健美選手胡亂注射 差點被迫截肢

2019-11-19 15:17

日本「最可愛女大一生」出爐 搖滾少女配天使笑容奪冠

2019-11-19 21:19

英國貨櫃屍案 越南政府：沒義務免費幫家屬運回遺體

2019-11-19 23:44

插座沒電怒找水電工 他拆開一看超驚訝

2019-11-20 11:36

與「摩托天使」相愛同居 家產被搜刮才知心碎真相

2019-11-19 21:29

大突破！太陽能產生太陽表面四分之一高溫 首度能用於煉鋼

2019-11-20 08:51

噁男假裝殘疾者 招募年輕保母為自己換尿布滿足性慾

2019-11-20 10:06

被罵「蠢材、去死」前豐田職員自殺 職災認定成立

2019-11-19 21:26

川普再放話：達不成美中貿易協議 將提升關稅

2019-11-20 04:02

史上最快軍機是它！冷戰偵察之王 為何被送進博物館吃灰

2019-11-20 10:00

世界上最有錢YouTuber沒有之一 比爾蓋茲拍片感謝粉絲

2019-11-19 20:07

白俄羅斯選美皇后與總統傳不倫戀 當選國會議員

2019-11-19 17:41

已造成200多人失明！智利警方終於停用「鳥彈」

2019-11-20 10:17

再不去就來不及？威尼斯消失的速度比你想像得還快

2019-11-20 08:45

罕見！白宮深夜發聲明重申：川普上周就醫非急診

2019-11-19 14:36

美國務院高官被爆 學經歷全造假

2019-11-20 00:53

荷蘭駛往英國貨船 驚見25偷渡客躲冷凍貨櫃

2019-11-20 09:58

愛上打卡的感覺 這公司超狂設計讓百萬網友想應徵

2019-11-19 21:06

影／白茫茫一片！野火霧霾籠罩雪梨 居民呼吸困難

2019-11-19 16:57

影／危險！眼見無尾熊快被燒死 女子脫上衣奮勇救出

2019-11-20 12:06

驚人啪啪聲…5童開心玩跳繩 卻讓人發毛了

2019-11-20 12:55

貿易專家：期限已過 川普不得依232條款加徵汽車關稅

2019-11-20 08:34

2887天 安倍晉三成在任最久日相

2019-11-20 00:38

影／強轟非洲視障學生出場 牛津辯論社挨轟道歉

2019-11-19 17:54

教你丟東西的日本收納女王開始賣東西啦！

2019-11-19 14:48

川普：若未達成貿易協議 將調高對中關稅

2019-11-20 07:40

美國大使找南韓議員喝咖啡「溝通」多分攤5倍軍費

2019-11-19 23:22

貿易戰重傷日本！10月出口衰退9.2％ 第四季經濟恐更弱

2019-11-20 10:53

彈劾調查聽證會 白宮官員指美烏總統7月通話不適當

2019-11-19 23:29

安倍經濟學三箭 至今「還在飛」

2019-11-20 00:45

亞洲銀行業徵才新指標...博雅教育和寫程式能力

2019-11-20 01:06

讓專業的來！她誤丟訂婚戒指急電垃圾場 10分鐘找回

2019-11-19 15:06

以色列屯墾區 美認不違國際法

2019-11-20 00:32

貿易戰當前也一樣！ 美中企業依然設法加強合作

2019-11-20 00:34

任天堂東京直營店22日開幕 日本第一、全球第二家

2019-11-19 23:50

零售股拖累道瓊指數挫跌102點 科技股助那指再創新高

2019-11-20 07:14

費茲傑羅號遇難及倖存水兵家屬 求償日船2.87億

2019-11-19 17:05

這個金屬兩個月就從五年高點崩落到熊市邊緣

2019-11-20 00:11

川普：美中如未能達成貿易協議 將課更高關稅

2019-11-20 03:25

英39屍貨櫃命案 越南家屬不惜變賣房地運回遺體

2019-11-19 20:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top