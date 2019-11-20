氣候變遷促風力增強 有望提高風力發電效能
2019-11-20 09:49
聯合報 編譯胡夢瑋
／即時報導
根據發布在「自然氣候變化」期刊的最新報告，全球氣候危機可能促成更有效率的風力發電。
英國衛報報導，研究團隊分析來自全球9000個氣象站自1970年代以來的數據發現，過去10年全球洋流模式的變化，可能引發更快的風速。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
研究指出，風速加快可以增加風力發電效能，2024年前，每個風力發電機組發電量能增加三分之一以上，增至330萬度。全球風速加快現象可能持續至少10年，風力發電廠商將受惠。
共同作者、卡迪夫大學教授契帕爾（Adrian Chappell）表示，全球風速增強對再生能源的成長是好消息，有助於將全球暖化幅度控制在攝氏二度以內。
自1970年代後期以來，地球表面因都市化及建築物導致阻礙增加，造成風速下降2.3%。不過，新研究指出，大規模的洋流和氣流模式可能讓風速再度提高。
報告主要作者、普林斯頓大學教授Zhenzhong Zeng表示，「我們相信，這項研究有助了解氣候變遷如何影響風速，我們呼籲更多科學家聚焦在這項重要的氣候變數」。
留言