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氣候變遷促風力增強 有望提高風力發電效能

2019-11-20 09:49聯合報 編譯胡夢瑋／即時報導

根據發布在「自然氣候變化」期刊的最新報告，全球氣候危機可能促成更有效率的風力發電

英國衛報報導，研究團隊分析來自全球9000個氣象站自1970年代以來的數據發現，過去10年全球洋流模式的變化，可能引發更快的風速。

研究指出，風速加快可以增加風力發電效能，2024年前，每個風力發電機組發電量能增加三分之一以上，增至330萬度。全球風速加快現象可能持續至少10年，風力發電廠商將受惠。

共同作者、卡迪夫大學教授契帕爾（Adrian Chappell）表示，全球風速增強對再生能源的成長是好消息，有助於將全球暖化幅度控制在攝氏二度以內。

自1970年代後期以來，地球表面因都市化及建築物導致阻礙增加，造成風速下降2.3%。不過，新研究指出，大規模的洋流和氣流模式可能讓風速再度提高。

報告主要作者、普林斯頓大學教授Zhenzhong Zeng表示，「我們相信，這項研究有助了解氣候變遷如何影響風速，我們呼籲更多科學家聚焦在這項重要的氣候變數」。

氣候變遷導致風力增強，有助於風力發電。歐新社
氣候變遷導致風力增強，有助於風力發電。歐新社
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大學教授氣候變遷再生能源風力發電

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