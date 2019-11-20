再不去就來不及？威尼斯消失的速度比你想像得還快

2019-11-20 08:45 聯合新聞網 文章提供／遠見



威尼斯景點聖馬爾谷廣場淹水，一名攝影師邊撐傘邊取景。 美聯社 分享 facebook 隨著全球暖化的加劇，二氧化碳濃度偏高、南北極冰帽融化、海平面上升的影響，已成了21世紀全球正嚴重面臨的難題，許多低窪國家正以前所未見的危機面對衝擊，目前連義大利（Italy）「水都」威尼斯也深受其害。

談到威尼斯，你心中第一個印象是什麼？也許是浪漫的義大利風情、悠然美好的運河、貢多拉別具特色的浪漫，在一棟棟有著歷史陶冶的建築物間，散發怡然自得的愜意──漫步於聖馬可廣場、仰望鐘樓的典雅、回憶嘆息橋的印痕，讓這世界知名的文化遺產，成了全球旅人朝聖、嚮往的目標。

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然而，它面臨惡水的衝擊，卻一年比一年可怕……

53年來最慘的水災

自從上週起，造訪威尼斯的遊客全都換上了雨鞋，聖馬可廣場上早已見不到任何地磚，汪洋一片的情景襯托旅人無奈的心情映照；官方還特別搭建了架高的人行道方便民眾行走──起先，當地居民認為這只是年淹百次的基本日常，但這次的恐慌感，是積水似乎完全沒有退卻的跡象。

《Guardian》報導，威尼斯在過去的一週裡，遭遇了三次嚴重的大水災，強烈的大雨和海水倒灌、運河湧出的水源，全都衝擊到這城鎮大大小小的地區，餐廳被水淹、紀念品店滿目瘡痍，就連許多飯店的大廳，也被大水肆虐的凌亂不堪。

事實上，這是威尼斯53年來最慘的水災，淹水高度來到187公分，僅次於1966年的194公分，這樣的嚴峻程度近乎讓全城無一倖免，不僅有兩人因水患不幸身亡，許多景點也被迫關閉，總理更宣布威尼斯進入「緊急狀態」。就連Google地圖上也醒目的警示警告，呼籲旅人不要這時候前往威尼斯。

威尼斯市長路易吉（Luigi Brugnaro）表示，「根據粗估的統計，海水入侵所造成的影響，整體的損失已經超過了10億歐元。」

這波從11月中旬便開始十分不尋常的大潮，正以前所未有之姿鋪天蓋地的襲來，許多居民原先以為大潮不久終將散去，但水位卻一波波不停歇，140、160公分的水位似乎用「常駐」的方式，絲毫沒有散去的跡象。

為什麼這次淹水會特別嚴重？

從地勢上來看，聖馬可廣場本來就是威尼斯的最低點，當初在城市規劃時，雨水會從廣場的排水溝直接匯流進大運河，就算漲潮時，淹水也會以廣場為主。

但這次卻不然，因為居民發現水位不僅肆虐全城，讓80％的地區都泡水，一位居住60餘年的當地人就說，「我從窗外望去，彷彿看見了威尼斯的葬禮。」

在這次的淹水當中，五星級高檔飯店格麗蒂宮高檔家具全部報廢，廣場周邊所有的店家根本連生意都不用做；最嚴重的是，聖馬可大教堂底下建於12世紀的地下墓穴整個被海水徹底覆滅，大理石梁柱、馬賽克拼磚藝術都不免被海水侵蝕毀壞，當局緊急出動抽水機也無濟於事，令人心痛。

早已對淹水見怪不怪的威尼斯人，這次卻吃盡了苦頭，除了關鍵在於暖化所引起的氣候變遷外，潮汐問題成了主因──而盤旋在地中海、義大利南方的氣旋不斷帶來強勁風勢，將大潮整個倒吹往內陸，多種效益積聚之下，種成當今的苦果。

治水計畫延宕了數十年未果

回過頭來看，其實義大利本來有機會解決這些問題，1966年最嚴重的水災發生後，當局其實有研議名為「摩西計畫」（MOSE）的治水政策，目標在於威尼斯潟湖週邊設置活動閘門，待大潮時將閘門升起，阻擋後續的潮流。

但可悲的是，整個計畫其實一直被杯葛、延宕，政治角力和保育人士的抗議，都使得計畫無法繼續，預算也嚴重超支，達到了60億歐元。

不過，未來就算摩西計畫完成，實際上能不能抵擋一年比一年嚴重的洪水，目前沒有人能夠把握……

（作者／魯皓平 本文出自2019.11.19《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）