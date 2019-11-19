地貌形塑方式與地球雷同 土星最大衛星有山有湖
科學家今天說，土星有眾多衛星，最大的一顆有大片草原、由冰冷有機物質形成的沙丘與液態甲烷聚集而成的湖泊，在與塑造地球相同的許多力道作用下，表面有鑿刻痕跡。
加州理工學院（California Institute ofTechnology）科學家羅培斯（Rosaly Lopes）率領的團隊說，土星最大衛星泰坦（Titan，又稱土衛六）可觀察到的外觀，「從地質角度而言是太陽系中最多樣的」。
美國國家航空暨太空總署（NASA）加州噴射推進實驗室（Jet Propulsion Laboratory）的行星地質學家羅培斯說：「有機物對於泰坦可能形成生命而言至關重要，我們之中有許多人認為，泰坦冰冷外殼下的液態海洋可能發展出生命。」
羅培斯又說：「我們認為，有機物質可以往下滲透到液態海洋，如果有生命演化，將可提供形成生命所需的營養物質。」
科學家在發表於「自然天文學」（NatureAstronomy）的文章中表示：「儘管地球與泰坦的物質、氣溫與重力場有所差異，許多表面特徵卻很相似，可以解讀為相同地質作用的產物。」
科學家說，他們使用卡西尼太空探測船（Cassini）取得的雷達與紅外線資料，填補繪製泰坦地圖中的許多空白。卡西尼太空探測船2017年完成20年任務後墜毀於土星。
他們說，泰坦的沙丘與湖泊相對年輕，而山地形成時間似乎較早。泰坦距地球約12億公里。
科學家說，泰坦表面在沉積物堆積與侵蝕下有高有低，「隨著緯度不同而有明顯的多樣地形，赤道有沙丘，中緯度部分有平原，兩極地區地形曲折且有湖泊」。赤道周圍地區很乾燥，越靠近極地地區濕度越高。
跟地球一樣，泰坦的地貌是由多種力量形塑而成，包括撞擊坑、液體與空氣侵蝕、含有甲烷的雨水、地殼板塊運動與可能的火山活動。
任職於巴黎-薩克雷大學（Paris-SaclayUniversity）的團隊成員勒高爾（Alice Le Gall）說，泰坦「是唯一已知表面有液體的外星星體」。
勒高爾告訴法新社，甲烷在超低溫狀態以固體、液體與氣體3種狀態存在。甲烷可以製造類似地球下雨的循環，形成河流、湖泊，之後再蒸發成雲。（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1081118
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