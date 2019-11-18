英王儲查理伉儷訪紐西蘭 關心環境和受暴婦女
2019-11-18 14:11世界日報 編譯中心／綜合17日電
英國王儲查理（Prince Charles）與妻子、康瓦爾公爵夫人（Duchess of Cornwall）卡密拉（Camilla）17日抵達紐西蘭訪問一週，訪問重點包括環境問題和支持受家暴婦女。
紐西蘭內政部在聲明中說：「王儲和公爵夫人將訪問致力於他們承諾要支持領域的計畫和組織。」
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查理將聚焦在環境問題，特別是處理塑膠垃圾。
卡密拉將繼續支持受到家暴的婦女，特別強調這個領域組織的工作，並且鼓勵宣揚「活躍老化」的組織。
查理夫婦公務任務將在明天開始，首先前往奧克蘭戰爭紀念館獻花。
其他的安排包括會晤紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern），參訪紐西蘭原住民毛利人和英國王室代表簽署紐西蘭建國文件「懷唐伊條約」（Waitangi）的地點。
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