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台灣志工協助風災復建「我們是家人」 日本主播感動落淚

2019-11-18 12:18聯合新聞網 綜合報導

台灣志工陳一銘所說的「日本是我們的家人」一席話，讓棚內的主播大江麻理子忍不住落淚...
台灣志工陳一銘所說的「日本是我們的家人」一席話，讓棚內的主播大江麻理子忍不住落淚。圖／東京電視台
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哈吉貝颱風侵襲日本致災至今已滿一個月，目前仍因志工人手不足，而面臨修復困難的狀況。尤其對死者10人、失蹤者1人的宮城縣丸森鎮（丸森町）而言，更是嚴峻。

根據丸森鎮社會福利協議會的谷津俊幸表示，「丸森因為位於山區、交通不便，沒有自家車的人幾乎是沒辦法過來的。」意外的是，在這樣的鄉村中，竟然有來自國外的人幫忙進行復建工作，那就是從台灣來的陳一銘等人。

根據東京電視台的報導，陳一銘從網路上得知丸森鎮的受災情況後，召集親友搭乘廉價航空自費前往受災地。一行人穿著寫有「丸森加油！」的工作服，幫助該處居民進行復建工作。

當地用來種植蔬菜的溫室，有許多因為風災侵襲而被土石淹沒。受災戶的宍（ㄖㄡˋ）戸克美表示，因為土石流的關係，巨大的樹木會從對面的山上被沖下來，因此壓壞溫室。陳一銘等人自抵達日本以來，一週內已經幫忙協助了13件的修復作業。

「各位的心意會成為我們大家的能量，我們會繼續加油的。」宍戸先生充滿謝意說道。陳一銘也和他約好，不會忘記丸森，「將來一定會再回到這個漂亮的地方。」

陳一銘接受訪問時表示，二十年前的921大地震中，台灣也受災慘重，當時便是受到了日本的援助，現在都是為了報答當時的恩情。「就算語言不通，心意也是相通的。日本是我們的家人，家人遇到困難的時候一定要出手幫忙。」

東京電視台的大江麻理子主播在攝影棚內播報此段新聞時，聽見陳一銘這番話不禁泛淚，「我的心中充滿了感激之情。願意在碰到難關時互相幫忙的這份心意實在是太貴重了。」

陳一銘召集親友，穿著印有「丸森加油」字樣的工作服，在當地協助復建。圖／東京電視台
陳一銘召集親友，穿著印有「丸森加油」字樣的工作服，在當地協助復建。圖／東京電視台
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哈吉貝颱風921大地震

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