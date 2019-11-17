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流浪漢街頭巧遇病貓 放棄溫飽帶牠看獸醫成彼此摯友

2019-11-17 13:22香港01 記者謝茜嘉／報導

動物組織創辦人Elizabath在fb撰文，稱在芝加哥街頭巧遇流浪漢Daniel...
動物組織創辦人Elizabath在fb撰文，稱在芝加哥街頭巧遇流浪漢Daniel陪着貓咪Casper玩耍，意外發現這段感人故事。（「Elizabath Mae」fb圖片）
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愛心絕對是人間無價寶之一，最近一名動物組織創辦人Elizabath Feldhausen於facebook分享一則感動見聞。她表示在芝加哥巧巧遇流浪漢丹尼爾（Daniel）及他的貓朋友Casper，他們是彼此的摰友，互相依靠，即使Daniel身無分文，他寧願自己餓着肚子亦堅持讓Casper吃飽住好，其無私行為令Elizabath非常感動。

動物組織「Safe Haven Pet Sanctuary」創辦人Elizabath於fb撰文分享Daniel與Casper的故事，她稱有次在芝加哥某街道上遇到Daniel陪着Casper玩耍，她看見旁邊還有籠子及食物兜，相信Daniel是主人。Elizabath在好奇心驅使下詢問Daniel，又給予對方20美金（約156港元）助他解燃眉之急，Daniel於是娓娓道來當初與主子相遇的經過。

Daniel透露他曾是一個木匠，後來被公司遣散，最終流浪街頭。有次他在街頭遇到生病的Casper躺在地上，Daniel即決定收養他，更用僅餘積蓄帶牠看獸醫，不惜放棄三餐也要讓Casper獲得溫飽。自此Daniel成了Casper的主人，更是牠的救命恩人，只要Daniel呼喚Casper，牠會立即回到Daniel身邊乖乖待着，他們漸漸變成密不可分的摯友。

Daniel無私付出讓Elizabeth十分感動，他大讚Daniel對貓咪很有愛心，亦指他聰明及善於辭令，認為Daniel是不可多得的人才，遂邀請他加入其救援組織，希望可以幫助他與Casper改善生活，她亦希望Daniel的故事可以鼓勵其他人踏上救助小動物之路。

Elizabeth續指，雖然離別前Daniel仍未答覆，不過一眾好心人已捐出200美金（約1565港元），讓Daniel暫時無需為三餐問題煩惱。網民紛紛向Daniel打氣，大讚他有愛心，他們表示任何人不論身份，不會影響自身內在美，最終會得到別人的留意及讚賞。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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