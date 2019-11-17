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別人的哥哥總不叫我失望！小男孩對新生兒妹妹溫柔開唱

2019-11-17 11:45聯合報 編譯季晶晶／即時報導

網站Inspiremore報導，網路最近瘋傳一段影片，小男孩溫柔懷抱包裹著粉紅色毯子的新生兒小妹妹，並低聲吟唱準備好要歡迎她到來的經典老歌「多美好的世界」（What A Wonerful World）。小妹妹顯然十分開心，一邊拉著哥哥的手，一邊盯著他綻放出燦爛笑顏。

許多期待新生兒的家庭都會事先給排行在前的哥哥姐姐做好心理準備，交待他們善待新生的弟弟妹妹，可惜事情常常說起來容易做起來難，但影片中的這個剛升級哥哥的小男孩顯然被教得很好，讓網友同時感受到他和妹妹之間珍貴的兄妹情，並感嘆「別人的哥哥總是不會叫我失望」。

影音在這裡

一名美國小男孩溫柔懷抱新生兒小妹妹，並對她低聲吟唱經典老歌「多美好的世界」的影片...
一名美國小男孩溫柔懷抱新生兒小妹妹，並對她低聲吟唱經典老歌「多美好的世界」的影片，在網路瘋傳。取自Reddit@Hygena-Pet-Scooper
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