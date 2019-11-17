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吸食電子煙肺部疤痕累累！美17歲少年命危換雙肺 成全球首個病例

2019-11-17 10:25香港01 記者黃正軒／報導

吸食電子煙導致的健康問題在不少發達國家漸漸獲得關注。美國密西根州底特律一位17歲少年因為長期吸食電子煙，令其肺部硬化、疤痕和斑點累累。由於肺部受損程度已危及性命，他需要接受雙肺移植手術以續命，成為首宗因為vaping（吸食電子煙）已弄至雙片肺葉全換的病例。「吸電子煙無傳統煙咁傷」一說，或許受到前所未有的挑戰？

肺部嚴重受損、喪失自行呼吸功能的17歲男病人由密西根州兒童醫院轉至Henry F...
肺部嚴重受損、喪失自行呼吸功能的17歲男病人由密西根州兒童醫院轉至Henry Ford Hospital排期換肺。醫療團隊須以可攜式ECMO體外膜氧合呼吸機維持其生命。（USA TODAY）
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據《今日美國》（USA TODAY）及《紐約時報》等美國傳媒報導，17歲的少年患者在其家人眼中本來是一位好運動、喜歡揚帆出海和跟朋友打機的學生運動員。這位底特律少年9月5日起因出現肺炎症狀而入院，健康狀況持續變差，於一星期後9月12日轉院並插喉，17日再轉院改以ECMO（Extracorporeal membrane oxygenation 即 體外膜氧合）呼吸機保命，給予肺部恢愎的時間。然而少年的情況繼續惡化，最後於10月3日被送往底特律肺部移植中心Henry Ford醫院，5日後列入移植名單並迅速在15日進行換肺手術。

「如果沒有接受肺部移植，少年將面臨死亡。」Henry Ford Hospital胸腔器官移植外科主任、亦係負責是次手術的主診醫生Hassan Nemeh表示這位少年病人肺部病況之嚴重是他開刀做換肺手術20年來前後未見：嚴重發炎外還有僵硬跡象，疤痕累累、甚至出現死斑的壞死組織！

「這種狀態是我見過之中最『邪惡』的。」Nemeh說，向在場記者展示病人做手術前拍下的電腦斷層掃描檢查（CT）照片，說明受損的肺已徹底失去呼吸功能。上面顯示其胸部「幾乎排空」，肺部猶如消失。正常肺部的CT成像會顯示陰影，皆因當中充滿空氣。病人的受損肺部完全起不到應用呼吸的功用，沒有空氣而顯得一片白色。Nemeh認為這個病例是可以預防的悲劇，全因係電子煙這種需要反對的無意義產品所導致。

胸腔器官移植外科醫生Hassan Nemeh向在場記者展示17歲男病人接受換肺手...
胸腔器官移植外科醫生Hassan Nemeh向在場記者展示17歲男病人接受換肺手術前（左）及後的CT照片。（USA TODAY）
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病人目前已轉移至復康中心養病。醫生指他還年輕，本身體魄強健，現時康復進度良好，未來卻仍要服藥防止移植新肺排斥反應。不論如何，年紀輕輕的健康高中運動員變成必須插着喉且用新肺部呼吸長期病患者，未來康復將是條痛苦的漫漫長路。另一位胸肺科醫生Lisa Allenspach指新肺移植後的生存期中位數為7年，但她預計病人會活過此期限，只是將來可能要接受第2次移植。

這位少年的經歷只是電子煙為害的冰山一角。根據美國疾病控制與預防中心數據指出，美國已有2,000人因為電子煙相關的肺損傷（亦稱EVALI）而生病，其中有39人死亡。有研究人員指吸食電子煙帶來之化學灼傷係類似於工業意外中吸入有毒煙霧；或一戰中受芥子氣襲擊的士兵所受的傷害。

密西根州衛生及公共服務部報告指，州內跟吸食電子煙相關的肺部受損的案例有46宗，當中有1宗死亡。病人均報稱曾使用電子煙相關產品，尤其是含有四氫大麻酚的產品。四氫大麻酚是大麻的主要精神活性成份，使服用者產生興奮反應的化學物質。院方以私隱為由拒絕透露今次這名17歲病人使用的是何類電子煙產品。而美國疾病預防控制中心（CDC）建議巿民避免使用含四氫大麻酚產品，上周另有發表報告提到維他命E乙酸酯（vitamin E acetate，某些四氫大麻酚產品中的添加劑）是造成EVALI類肺部損傷的「重要元兇」。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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