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美國人愛點外送 這種食品的訂單比去年暴增1,550%

2019-11-16 23:36經濟日報 編譯陳律安／綜合外電

食品外送業日漸興盛，投資機構Cowen早在2017年便預估，到2022年美國食品外送市場規模將激增至760億美元。但到底大家都是點了什麼食物來吃？

美國食品外送新創公司DoorDash 14日發布其首份歲末外送趨勢報告。為找出何種外送食物最受歡迎，以及2020年的趨勢，該公司分析了今年以來及去年1月至11月的訂單，並調查超過1,200名用戶。

結果出爐，2019年最受歡迎的外送食物是墨西哥捲餅碗（burrito bowls、將墨西哥捲餅餡料打散、盛裝於碗內的餐點）、再來是雞肉捲餅、之後依序為起司漢堡、薯條、披薩、豆類捲餅。

美國人的食物喜好也因地而異：紐約客最愛墨西哥起司餡餅、洛城人最愛壽司、佛羅里達人最喜歡雞翅。DoorDash也公布收過最昂貴的食品外送訂單，單張金額就將近3,000美元，食物品項包括「煙燻肋排粒佐起司通心粉、螃蟹炒飯、咖哩玉米麵包」等等。但就訂單金額而言，有張只訂了干邑白蘭地的外送單，價值更達5,000美元。

DoorDash也透露了一些有趣的外送地點，如送到一場婚禮上，或是從一間餐廳送到另一間餐廳。

展望未來，DoorDash認為今年的「懷舊食物」潮流將延續至明年，顧客會下訂自己小時候愛吃的食物，如蘋果派等明年也將大受歡迎。事實上，今年蘋果派的訂單比去年暴增1,550%。

DoorDash也預期，奶油起司餛飩、熔岩巧克力蛋糕、薯餅、球芽甘藍等食物將是明年的熱門訂單。整體而言，配菜及甜點會愈來愈受歡迎。

美國人外送時，最愛點墨西哥捲餅碗。 擷自DoarDash
美國人外送時，最愛點墨西哥捲餅碗。 擷自DoarDash
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墨西哥甜點婚禮

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