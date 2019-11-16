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身手不凡、精通多國語言的韓星保鑣 月薪有這個數？

2019-11-16 20:55香港01 李梓媛

保鑣的工作就是「保護好需要保護的對象，將一切危險要素消除」。圖翻攝自IG「gug...
保鑣的工作就是「保護好需要保護的對象，將一切危險要素消除」。圖翻攝自IG「gugyeom.gim」
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不少粉絲都曾幻想自己能每天在偶像身邊工作，哪怕是當一個打掃的人也沒關係！在偶像身邊工作的人有很多，例如經理人、化妝師、保鑣。

其中保鑣可說是讓粉絲羨慕但又畏懼的人，他們的職責就是保護藝人，對住粉絲不時都要擺出一副可怕的樣子，到底當明星的保鑣有甚麼資格？他們的年薪又有多少？

保鑣的工作

簡單來說，保鑣的工作就是「保護好需要保護的對象，將一切危險要素消除」。在開始保護工作前，保鑣需要預先掌握受保護對象的身份、保護內容，訂立詳細計劃，並在出入口處緊密檢查，防止非法潛入等意外發生。在演唱會或展覽會現場，他們亦需要維持秩序，發生突發情況時也需要在現場指揮。

當有大型活動舉行的時候，保鑣的工作在公演開始前已經開始了。在粉絲抵達之前，他們已經要在現場設置鐵馬、欄杆等，在藝人需要經過的地方做好安全措施，在短時間內辨認在場工作人員和藝人的樣貌，分辨他們和一般人。在藝人下車時，他們需要一直要盯著保護目標，絕對不能鬆懈。

做保鑣應該讀甚麼學科？

想在韓國當保鑣的話，讀大學時可以選一些與保鑣相關的學科，例如警衛保安科、警衛武道科、警衛運動科等，讀這些學科可以學到做保鑣需要用到的專業知識。如果沒有在大學讀這些學科，也可以入讀警衛學院，學習必需用到的知識。

不過並不是所有保鑣也是警衛學院出身的。如果你自問身手非凡、有適合的身材條件的話，可以通過做兼職保鑣累積經驗。根據韓國保鑣公司「強壯朋友們」的保鑣的口供，在現職的保鑣當中，除了有體育學系出身之外，亦有名門大學的一般學科，更有海外留學派的人。除此之外，想成為保鑣的人，也可以透過考取由韓國國家公認的「警備資格證」投身行業。

想在韓國當保鑣的話，讀大學時可以選一些與保鑣相關的學科。圖翻攝自IG「gugye...
想在韓國當保鑣的話，讀大學時可以選一些與保鑣相關的學科。圖翻攝自IG「gugyeom.gim」
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保鑣需要具備的資格

成為保鑣需要具備甚麼資格和條件呢？首先，因為需要經常面對衝突場面，成為保鑣一定需要具備體力上的條件。平均來說，男生需要有1.76米以上，女生則需要在1.66米以上才能當上保鑣。不過單靠身高是不足夠的。保鑣需要具備「武術2段」的資格，而且期間亦需要不斷接受體力訓練。

除了有體力上的要求外，保鑣的性格也有特定要求。因為經常需要面對不同的突發情況，他們需要有足夠的應變能力，性格亦不能太暴躁，需要有懂得體諒及照顧別人的心，才能成為明星值得依靠的人。另一方面，他們亦需要保守關於明星的私生活和個人情報，不能隨便泄露秘密。

除此之外，保鑣還需要具備「外語能力」。隨著韓流於世界各地的人氣不斷上升，保鑣亦需要跟隨藝人到海外工作，就算在韓國工作，也會遇上很多海外粉絲，所以精通多國語言也成為了保鑣的必要條件。

保鑣的薪酬待遇

根據韓國政府發布的數據，截至2019年7月，韓國共有8千多名警衛。除了防止犯罪、恐怖襲擊等為保護國家級安全的警衛之外，民眾對個人安全的意識也開始提高，所以整個市場對保鑣的需要也有所增加。

根據韓國「工作網職業信息」，截至2019年7月，保鑣的平均年薪為2964萬韓圜，相等於新台幣77萬，即每月有約5萬8元。不過，根據不同類型的公司，薪金還是有差別的。例如一般的小公司，新人每月只有100多萬韓圜（約新台幣2萬6），而有一定資歷的則有2百至3百萬韓圜（約新台幣5萬2至7萬8）。

雖然能經常在偶像身邊待著，但需要身手非凡、又要精通多國語言，但月薪約只有5萬8元，好像有點「不太划算」呢！從今天起，記者對保鑣除了羨慕、畏懼之外，又多了一份敬仰之情了！

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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