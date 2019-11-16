親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

國民黨不分區名單確定 韓國瑜：跟民眾期待有落差

清朝長辮+黃龍旗配色 英校時尚課作品涉種族歧視遭抗議

2019-11-16 16:42世界日報 中國新聞組／北京16日電

網友爆料稱，倫敦中央聖馬丁學院時尚與紡織品預科課程在Instagram上發布涉嫌種族歧視的學生作品，畫面中不僅有「中國製造0價值」的標語，還有疑似清朝長辮及清末黃龍旗的配色。這件作品貼文引發中國校友及時尚界抗議，認為作品暗喻傅滿洲的形象及「黃禍論」，涉嫌辱華。

綜合報導指出，該校已刪除涉事圖片並對此發布初步道歉聲明。

觀察者網報導，時尚博主@FashionModels 14日在微博爆料，中央聖馬丁學院（Central Saint Martins）時尚與紡織品預科課程官方Instagram中上傳了一張學生作品。圖片中，一名學生在倫敦市中心的快時尚品牌H&M和輕奢品牌coach門口舉著大型條幅，條幅上寫著抵制快時尚及「中國製造0價值」，並附有疑似清朝長辮的元素，及疑似清末黃龍旗中的紅珠圖案和藍紅配色。

消息傳出後，遭到該校中國學生反彈，認為條幅中暗喻傅滿洲及「黃禍論」。多位中國校友設計師、學生及時尚界人士聯合向學校遞交抗議公開信，指該圖案不僅具攻擊性和侮辱性質，且學校官方帳戶還添加代表支持的「擊掌」表情符號轉發，令人憤慨，要求學校公開道歉。

報導指出，目前，該校已刪除了涉事圖片，並在該帳號的Ins story裡發布道歉聲明。聲明稱，這是預科學生與藝術家Damien Poulien的作品，學生的任務是「根據自己熱中的問題撰寫宣言」，他們為其中兩條橫幅造成的冒犯感到抱歉，但覺得「種族歧視」的說法是被「斷章取義」。

由於Ins story中的內容不會顯示在帳號主頁，且只保存一天，中國校友認為校方道歉沒有誠意。

當地時間14日深夜，中央聖馬丁藝術設計學院負責時尚及紡織品預科項目學術課程負責人Rachel Dickson透過校友回覆稱，學校將在當地時間15日早上發布道歉聲明，她並承諾此類事件不會再次發生。

快時尚倫敦品牌

相關新聞

廚師手機充電時戴耳機聽歌 睡夢中疑遭觸電身亡

2019-11-16 11:02

水都淹水不退：惡水猛襲威尼斯，為何今年異常慘烈？

2019-11-16 10:57

日本宅女脫衣後超好身材照瘋傳 網民：這就是隱性巨乳

2019-11-16 11:50

日本瘋傳「普通男」7大條件　網哀：原來我連普通都稱不上

2019-11-16 11:31

幫孩子取個英文名 2020年艾妲和奧斯汀最受歡迎

2019-11-16 12:00

這國1個傳統…8成女人懼婚又拒嫁 為何有人搶當驚世媳

2019-11-16 08:00

全球最大星巴克芝加哥開幕 咖啡迷排隊1小時

2019-11-16 07:55

創紀錄！101國人 齊泡三溫暖

2019-11-15 23:38

防糖尿病 米食大國印尼掀「無米運動」

2019-11-15 15:25

上救護車了手還要作亂？ 女醫護員遭傷患襲臀「好噁心」

2019-11-15 14:14

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00
看更多

熱門文章

失蹤3個月！美警方：民房小屋發現屍體 確認為台灣留學生賴致愷

2019-11-16 06:27

「以後一定娶你！」高中少年努力打拚 五年後如願娶回女老師

2019-11-16 11:29

這國1個傳統…8成女人懼婚又拒嫁 為何有人搶當驚世媳

2019-11-16 08:00

美股再飆新高 道瓊指數首次衝破28000點

2019-11-16 06:28

日本宅女脫衣後超好身材照瘋傳 網民：這就是隱性巨乳

2019-11-16 11:50

影／現世報！義議會拒編預算對抗氣遷 2分鐘後被水淹了

2019-11-16 12:44

日本瘋傳「普通男」7大條件　網哀：原來我連普通都稱不上

2019-11-16 11:31

美韓軍費分攤 川普敲詐喊漲五倍

2019-11-15 20:56

全球最大星巴克芝加哥開幕 咖啡迷排隊1小時

2019-11-16 07:55

英國首有政務官警告 可立法制裁侵害人權港府官員

2019-11-15 18:21

川普敲竹槓 南韓軍費分攤漲5倍

2019-11-15 23:29

金磚國家現況如何？諾貝爾獎主預測：金磚國家將取代美歐

2019-11-15 21:16

川普嗆土耳其總統別耍狠犯傻 信函遭退還

2019-11-15 20:15

日裔少年濫射16秒 南加高中2死4傷

2019-11-15 23:37

美中極有可能敲定協議

2019-11-16 01:49

81歲老翁長「足球大小」下巴瘤 醫生嚇壞怕他窒息亡

2019-11-15 19:41

打臉軍法！川普特赦兩名戰爭罪犯、恢復一士官長軍階

2019-11-16 11:27

台灣交換學生在美死亡 外交部：全力協助家屬善後

2019-11-16 10:37

美高中又發生槍擊 新澤西州高中足球賽染血至少2傷

2019-11-16 11:48

川普亂入彈劾調查聽證 衝高收視率

2019-11-16 09:55

庫德洛：美中貿易協議 快達陣

2019-11-15 23:53

廚師手機充電時戴耳機聽歌 睡夢中疑遭觸電身亡

2019-11-16 11:02

巴菲特減持蘋果富國銀

2019-11-16 02:03

聽媽媽的話! 她買彩券中獎 每年可爽領76萬元

2019-11-16 13:07

「各說各話」的德中討論會：中力推一帶一路給西方帶來的機遇挑戰

2019-11-15 21:45

美中貿易協議重現希望 華爾街開盤再創新高

2019-11-15 23:29

科技人炒高加州房價 蘋果、臉書、谷歌出千億解決危機

2019-11-16 15:28

馬雲：兩強關係恐動盪20年

2019-11-16 01:49

日經：這三大台廠面對貿易戰依然展現韌性 原因是...

2019-11-16 00:12

日漫畫家松本零士 傳義大利中風情況嚴重

2019-11-16 12:32

彈劾調查公開聽證會前 白宮公布另一通話紀錄

2019-11-15 22:58

華為主管傳祕密訪台 台積電成貿易戰美中爭搶對象

2019-11-15 17:43

貿易戰災情 美30多州前3季對中出口額重挫

2019-11-16 12:35

美商務部長：中美將熱線 續討論第一階段貿易協議

2019-11-16 00:51

北韓下金剛山通牒 再批美挑釁

2019-11-15 23:34

微調彈劾策略 波洛西猛打川普行賄

2019-11-15 23:35

英國所得稅 高度仰賴「一小群高收入繳稅大戶」

2019-11-16 10:56

創紀錄！101國人 齊泡三溫暖

2019-11-15 23:38

美零售銷售增 購物季好兆頭

2019-11-16 02:03

影／驚喜！無人機拍到好奇鯨魚 游向衝浪客打招呼

2019-11-16 15:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top