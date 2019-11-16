清朝長辮+黃龍旗配色 英校時尚課作品涉種族歧視遭抗議

2019-11-16 16:42 世界日報 中國新聞組／北京16日電



網友爆料稱，倫敦中央聖馬丁學院時尚與紡織品預科課程在Instagram上發布涉嫌種族歧視的學生作品，畫面中不僅有「中國製造0價值」的標語，還有疑似清朝長辮及清末黃龍旗的配色。這件作品貼文引發中國校友及時尚界抗議，認為作品暗喻傅滿洲的形象及「黃禍論」，涉嫌辱華。

綜合報導指出，該校已刪除涉事圖片並對此發布初步道歉聲明。

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觀察者網報導，時尚博主@FashionModels 14日在微博爆料，中央聖馬丁學院（Central Saint Martins）時尚與紡織品預科課程官方Instagram中上傳了一張學生作品。圖片中，一名學生在倫敦市中心的快時尚品牌H&M和輕奢品牌coach門口舉著大型條幅，條幅上寫著抵制快時尚及「中國製造0價值」，並附有疑似清朝長辮的元素，及疑似清末黃龍旗中的紅珠圖案和藍紅配色。

消息傳出後，遭到該校中國學生反彈，認為條幅中暗喻傅滿洲及「黃禍論」。多位中國校友設計師、學生及時尚界人士聯合向學校遞交抗議公開信，指該圖案不僅具攻擊性和侮辱性質，且學校官方帳戶還添加代表支持的「擊掌」表情符號轉發，令人憤慨，要求學校公開道歉。

報導指出，目前，該校已刪除了涉事圖片，並在該帳號的Ins story裡發布道歉聲明。聲明稱，這是預科學生與藝術家Damien Poulien的作品，學生的任務是「根據自己熱中的問題撰寫宣言」，他們為其中兩條橫幅造成的冒犯感到抱歉，但覺得「種族歧視」的說法是被「斷章取義」。

由於Ins story中的內容不會顯示在帳號主頁，且只保存一天，中國校友認為校方道歉沒有誠意。

當地時間14日深夜，中央聖馬丁藝術設計學院負責時尚及紡織品預科項目學術課程負責人Rachel Dickson透過校友回覆稱，學校將在當地時間15日早上發布道歉聲明，她並承諾此類事件不會再次發生。