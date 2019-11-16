日本宅女脫衣後超好身材照瘋傳 網民：這就是隱性巨乳
現今世代流行「升球大墊」，女生們都用盡方法讓自己看起來豐滿一點。不過亦有人不想身材太顯眼，傾向穿鬆身衣服或露背裝，成為難以察覺的「隱性巨乳」。
最近日本Twitter瘋傳兩張驚為天人的照片，一位看似「平平無奇」的宅女，脫掉T-shirt後竟展現出超好身材，直叫網民口水流滿地，瞬間衝破2.7萬次轉推分享。
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其實這位女生叫美東澪，是位寫真偶像兼Cosplayer，身材好之餘，還很會隱藏，裝成平胸宅女或蘿莉都難不倒她！
這反差真的很厲害！大家身邊有沒有這種深藏不露的朋友呢？
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文章授權轉載自《香港01》
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