日本瘋傳「普通男」7大條件 網哀：原來我連普通都稱不上
每次聊起約會對象的條件時，總有不少女生表示自己要求不高，「普普通通就可以了」，但究竟怎樣才算是「普通」呢？近日Twitter瘋傳一張電視節目截圖，列出「普通男」7項必備條件，快來看看你夠不夠資格吧！
「普通男」7大條件：
Twitter近日瘋傳一張電視節目截圖，列出「普通男」7項必備條件，大家才明白，原來在女生口中普普通通的男生，其實一點也不普通！
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該圖片一度在Twitter瘋傳，引起廣大網民熱議，不少人大喊難度超高，滿足以上條件的根本完全不普通，有人表示「年賺500~600萬日元的30歲單身男性只有日本總人口的6.2%，還未扣掉170cm以下、長子之類的，普通男的稀有度就跟寶可夢的神獸一樣。」
大家覺得以上條件算是普通嗎？不妨留言分享意見吧！
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文章授權轉載自《香港01》
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