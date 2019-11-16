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日本瘋傳「普通男」7大條件　網哀：原來我連普通都稱不上

2019-11-16 11:31香港01 抹茶仔

日本瘋傳普通男人的七個特徵，網友看了全哀號。圖／香港01提供
日本瘋傳普通男人的七個特徵，網友看了全哀號。圖／香港01提供
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每次聊起約會對象的條件時，總有不少女生表示自己要求不高，「普普通通就可以了」，但究竟怎樣才算是「普通」呢？近日Twitter瘋傳一張電視節目截圖，列出「普通男」7項必備條件，快來看看你夠不夠資格吧！

「普通男」7大條件：

網友認為這七個條件一點都不普通。圖／香港01提供
網友認為這七個條件一點都不普通。圖／香港01提供
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網友認為這七個條件一點都不普通。圖／香港01提供
網友認為這七個條件一點都不普通。圖／香港01提供
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Twitter近日瘋傳一張電視節目截圖，列出「普通男」7項必備條件，大家才明白，原來在女生口中普普通通的男生，其實一點也不普通！

該圖片一度在Twitter瘋傳，引起廣大網民熱議，不少人大喊難度超高，滿足以上條件的根本完全不普通，有人表示「年賺500~600萬日元的30歲單身男性只有日本總人口的6.2%，還未扣掉170cm以下、長子之類的，普通男的稀有度就跟寶可夢的神獸一樣。」

大家覺得以上條件算是普通嗎？不妨留言分享意見吧！

延伸閱讀：

日本熱傳坐姿心理測試　6種坐姿知性格　翹左腳代表戀愛超主動

日本超強髮型魔術師　整容級功力　助宅男一秒變男神

文章授權轉載自《香港01》

Twitter寶可夢

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