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廚師手機充電時戴耳機聽歌 睡夢中疑遭觸電身亡

2019-11-16 11:02聯合新聞網 綜合報導

蘇馬猜一邊將手機充電一邊聽音樂，睡夢中卻疑遭觸電死亡。圖／取自中國報
蘇馬猜一邊將手機充電一邊聽音樂，睡夢中卻疑遭觸電死亡。圖／取自中國報
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睡覺時將手機充電常發生意外事故！泰國曼谷一名廚師某天晚上一邊充電、一邊戴著耳機聽音樂，睡著後不幸在夢中觸點死亡，隔天才被家人發現。家屬猜測，因為死者的充電線與手機型號都十分老舊，警方也認定可能是漏電導致的意外。

根據《中國報》報導，40歲的蘇馬猜是一名廚師，事發當晚躺在床上玩手機，同時連接耳機聽音樂，之後便將手機連上充電線，一邊聽音樂一邊入睡。隔日蘇馬猜家人聯絡不上他，於是報警處理。

警方上門尋找蘇馬猜時，發現蘇馬猜蓋著棉被，已在床墊上身亡，身邊還擺著充電的手機、耳朵上戴著耳機，現場沒有任何打鬥痕跡，僅有汽水、啤酒罐，因此初步判定是手機漏電，才導致蘇馬猜觸電死亡。

蘇馬猜親戚表示，死者的充電線與手機型號都十分老舊，估計是因為這樣才會發生這種悲劇。警方目前已介入調查，將再深入了解詳細案發情況。

泰國曼谷

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