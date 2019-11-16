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全球最大星巴克芝加哥開幕 咖啡迷排隊1小時

2019-11-16 07:55聯合新聞網 特派員黃惠玲/芝加哥報導

世界最大的星巴克咖啡店，15日在芝加哥開幕，咖啡迷大約要排隊一小時，才點得到一杯咖啡 。

星巴克臻選芝加哥烘培工坊（ Starbucks Reserve Roastery Chicago ) 15日開幕，吸引許多咖啡迷前往朝聖；總面積達到4.3萬平方英尺，四層樓高（五樓為屋頂雅座，因天冷未開放）。

店內設有臻選稀有咖啡現場烘培及展示，也有Princi現做麵包，還有互動體驗，走進這家芝加哥星巴克烘焙工坊，就像走進了咖啡的「查理與巧克力工廠」(英國著名兒童文學作品，曾被拍為電影)。

全球最大星巴克 芝加哥今開幕。特派員黃惠玲/攝影
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全球最大星巴克 芝加哥今開幕。特派員黃惠玲/攝影
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全球最大星巴克 芝加哥今開幕。特派員黃惠玲/攝影
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全球最大星巴克 芝加哥今開幕。特派員黃惠玲/攝影
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咖啡星巴克芝加哥巧克力電影

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