防糖尿病 米食大國印尼掀「無米運動」

2019-11-15 15:25 世界日報 編譯中心╱綜合14日電



米食為印尼料理重要一部分，圖為街頭隨處可見印尼人喜歡的印尼炒飯。歐新社 分享 facebook

全球約有4.25億人飽受糖尿病所苦，它的併發症包含心血管疾病、中風、失明，甚至需要截肢。米飯與糖尿病有關的說法讓印尼這個全球第三大稻米消費國正興起「無米運動」，有越來越多印尼人開始改掉以米飯為主食的習慣。

印尼全國2.6億人口中，罹患糖尿病人數達2000萬。糖尿病儼然成為印尼第三大致命殺手，僅次於中風和心臟病。在11月14日聯合國世界糖尿病日這一天，印尼正努力對抗這個疾病。

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然而，戒掉以米飯為主食的習慣並不容易，印尼人最喜歡的印尼炒飯（Nasi Goreng）到處都在賣，米食已成為印尼料理的一部分，已故獨裁者蘇哈托（Suharto）將米飯塑造成印尼人不可或缺的主食。

之前任職建設公司的34歲印尼人米爾納瓦蒂過去每餐都吃米飯，她表示：「在沒有米飯的第一周，我感覺像是卡到陰似的。」在約四個月不吃米飯後，她說：「如今我已經不會再回頭了。」

根據專家表示，米飯富含纖維和重要維他命成分，但過度仰賴精緻白米的飲食失衡，造成血糖升高，這與糖尿病和胰島素阻抗成為全球盛行的疾病有關。

這正是米爾納瓦蒂與家人選擇放棄米飯，改吃更多蔬菜、肉類和堅果的原因。儘管官方沒有統計數字，但愈來愈多的印尼人投入「無米」運動。

社群媒體推動的這項運動，獲得文化城市日惹（Yogyakarta）等地方政府的支持，日惹去年發起一項運動，遊說民眾每周至少一天不吃米飯。