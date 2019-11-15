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上救護車了手還要作亂？ 女醫護員遭傷患襲臀「好噁心」

2019-11-15 14:14聯合新聞網 綜合報導

英國一名女救護員在救護車上替傷患處理傷口時，竟遭對方伸出「鹹豬手」襲臀。圖截自太...
英國一名女救護員在救護車上替傷患處理傷口時，竟遭對方伸出「鹹豬手」襲臀。圖截自太陽報
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病患及家屬毆打醫護人員的事件屢見不鮮，許多醫療工作者更曾遭病患性騷擾。今年6月，英國一名25歲的女性救護員就在工作過程中，被救護車上的傷患襲臀，讓她忍不住站出來，呼籲大家重視醫護人員的工作權益。

根據《太陽報》的報導，現年25歲的史密斯（Lizzie Smith）是一名輔助醫療人員，工作場所大多在救護車上，負責判斷傷患狀況、進行緊急醫療處理。然而，今年6月，史密斯在處理一名因鬥毆而受傷的傷患時，對方竟趁她彎腰將垃圾丟到垃圾桶之際，伸出「鹹豬手」抓了她的臀部一把。

遭傷患襲臀之後，史密斯勇敢地向警方報案，對方也因此被判定為性犯罪者，須入獄服刑5年。史密斯接受ITV訪問時表示，「我並非膽小怕事的人，知道什麼事情應該說出來，也能很快地做出反應，但我當下真的嚇了一跳，而且感到噁心、失望，什麼話也說不出來。」

史密斯透露，遭受傷患言語、肢體暴力幾乎已成為她工作的一部分，這些暴力事件在周末晚上尤其容易發生，「我常受到不當的言語性騷擾，我的朋友也曾因性傾向、種族被霸凌、歧視」。

事實上，根據倫敦救護服務（London Ambulance Service）的統計，截至8月為止，今年已發生349起救護員遭肢體暴力的案件，同時還有近500名救護員曾被傷患以言語騷擾、攻擊。因此，史密斯希望她站出來分享她的遭遇，能讓大眾更加重視醫護人員的暴力問題和工作權益。

醫護人員救護員救護車性騷擾

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