科學家徵1萬隻狗 尋找人類長壽秘訣

2019-11-15 15:38 世界日報 編譯 世界日報 編譯 馬永慶 ╱綜合14日電



科學家現正進行有史以來最大規模的狗隻衰老研究，希望從中發現人類的長壽秘訣。圖為該計畫的共同主任、華盛頓大學醫學院的普羅米斯洛與他養的老狗「飛盤」。美聯社 歐陽慶平 分享 facebook

科學家現正進行有史以來最大規模的狗隻衰老研究，他們查看1萬隻狗的數據，希望從中發現人類的長壽秘訣。

這項計畫將蒐集一大批狗狗數據，包括獸醫紀錄、DNA樣本、腸道微生物以及有關食物和步行的信息。其中500隻狗將試驗一種可以減緩衰老過程的新藥。

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該計畫的共同主任、華盛頓大學醫學院的普羅米斯洛(Daniel Promislow)說：「我們獲得知識可能對狗有益，並對應用到人類健康方面有巨大潛力。」

例如，如果科學家在狗群中找到某種癌症的遺傳標記，就可以應用對人類方面的研究。

參加研究的狗均按照以往的生活習慣，住在主人家裡，所有年齡和大小、純種和雜種的狗都歡迎參加。

狗主將要完成定期的網上調查，每年帶狗看獸醫一次，並可能為某些試驗多看幾次獸醫，一名生物倫理學家和一個動物福利顧問小組將監測牠們的健康狀況。

這項為期五年的研究於14日在德州奧斯汀一個科學會議上正式展開。副主任柏納(Marie Bernard)說，全國老年研究中心為耗資2300萬元的這項計畫付費，由於狗和人類在相同的環境生活，患相同的疾病和狗的壽命較短，這樣可以更快得出研究結果。蒐集的數據將提供給所有科學家。

該計畫的首席科學家、德州農工大學的獸醫凱特‧克里維(Kate Creevy)說，與過去的農犬相比，如今寵物犬壽命更長，患老年病的也較多。

克里維說，狗一歲大約等於人類七歲，但因品種而異。大狗的壽命比小狗短。大丹狗的壽命大約是玩具貴賓犬壽命的一半。

科學家說，人類對狗的熱愛推動了類似計畫。狗主樂意填寫調查表，傳送紀錄，及提交狗的大小便進行分析。倘若他們認為這有助於延長所有狗的壽命，即使對他們的寵物沒有幫助，也會這樣做。