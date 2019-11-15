消防員救火後留字條「欠你牛奶」 屋主感動：再請你喝啤酒

2019-11-15 12:02 聯合新聞網 綜合報導



消防隊員在搶救房屋後，把字條留在屋內，讓屋主大受感動。圖／ Facebook 分享 facebook

CNN報導，在澳洲新南威爾斯州，一隊消防員從野火中拯救了一名男子的住處，在體力大幅消耗的情況下，他們擅自取用了屋中的食物，並留下字條為此道歉。屋主保羅・席費（Paul Sekfy）深受感動，並將這張字條貼上了他的Facebook。該貼文獲得了上千次轉傳，連留下該字條的消防員凱爾・夏地－波特（Kale Hardie-Porter）也看到貼文，並在下方留言。

凱爾寫道，他很高興這張字條有完整的傳到屋主的手中，並且為他「難看的字跡」道歉，因為當時實在是太暗了。

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席費的房子位在澳洲東南方的新南威爾斯州，當地上星期被野火肆虐。席費當時並不在家中，消防員試圖搶救屋外的棚子失敗以後，他們躲進屋中避難，極度饑餓情況下他們發現席費的冰箱中有食物，當下他們決定先補充體力，為即將襲來的大火做準備。除了牛奶以外，他們也吃掉了一些起司和花生醬。

當火勢獲得控制以後，凱爾決定要留下這張字條，他在字條上寫道：「抱歉我們沒能搶救外面的棚子，但很慶幸我們成功地保住了你的主屋。PS. 我們會再把牛奶還你」

席費回到家以後發現了字條，他對於消防隊員為搶救房屋的努力深受感動。席費目前因為房子的情況太糟，暫時住在旅館裡。雖然如此，他仍向CNN表示，他非常感謝消防隊員拯救了他的房子，「他們不用還我牛奶的錢啦，我還打算請他們喝啤酒呢。」

澳洲的大火目前仍持續延燒中，相關單位指出目前已經造成了非常嚴重的災情，至少有四人死亡。