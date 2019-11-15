日本人為何愛吃漢堡排？ 網友曝：超省料理
2019-11-15 10:56聯合新聞網 綜合報導
許多日本動畫或漫畫中都會出現漢堡排，無論是帶便當或是餐廳用餐都少不了這道料理，而這似乎也成為日本人最喜好的美食之一。一位網友在網路上PO文，表示在動漫裡常常會看到漢堡排，連日本家庭主婦也常常做，但相較之下台灣就沒有什麼地方在賣，因此好奇詢問網友「日本人為什麼那麼喜歡吃漢堡排？」
原PO於13日在「批踢踢C_Chat板」上發文，表示動漫裡常常出現漢堡排這道料理，連日本的家庭主婦都時常做漢堡排，但台灣好像都沒有什麼地方在賣，只有在丸龜製麵有看過，而且吃起來還好，因此不懂為什麼日本人那麼喜好漢堡排，並詢問大家「日本人不管是動漫跟現實為什麼都很愛吃漢堡排？」
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對此，許多網友紛紛留言回應，「有幾間連鎖家庭餐廳來台灣賣的，還不錯吃。」、「重口味的肉料理全世界學生都愛吃吧！」、「單純是飲食習慣不同吧！」、「基本上是牛排平價化的產物和台灣夜市牛排的概念一樣。」、「日本牛絞肉是和豬絞肉一樣超市就有賣的普遍食材，不像台灣要去大賣場找還貴得要死。」、「漢堡排就是簡單平價的食物，跟咖哩差不多，台灣少見。」
而有內行的網友則表示漢堡排便宜又能消耗剩肉，還有很多料理方法，是省錢的完美料理，「消耗剩料剩肉的完美料理。」、「經濟實惠，家庭很愛做正常吧反正剩菜可以靠醬的味道。」、「玩法很多，有拿來炸的或放咖哩，但是最經典的還是放燉。」、「做漢堡排可以把剩料用完。」、「因為這類食品好調整用料，方便好做，口味又大眾。」
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