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宇航器隼鳥2號回家 解生命起源之謎

2019-11-14 18:06台灣醒報 記者施凱文╱台北報導

由日本JAXA所發射的隼鳥2號宇宙探測器，已經在回地球的路上，預計將花上1年的時...
由日本JAXA所發射的隼鳥2號宇宙探測器，已經在回地球的路上，預計將花上1年的時間。（photo by YouTube）
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宇宙探測器隼鳥2號傳出好消息，將帶回「龍宮」行星上所採集到的稀有物質。日本宇航機構所發射的隼鳥2號將於2020年12月抵達地球，其曾以爆裂金屬彈在行星「龍宮」鑿出一座大洞，並深入其內部探索，將帶回有助於解開生命及環境起源等問題的物質。

隼鳥正在回家路上

根據《德國之聲》報導，由JAXA日本宇宙航空研究開發機構發射的隼鳥2號探測器，已經在回地球的路上了！預計將花上1年的時間，帶回其於「龍宮」行星上所採集到的物質。

「過去的1年半的生活重心都圍繞在隼鳥2號的探索，現在要送它回來了，心中百感交集。」日本科學家津田表示，隼鳥2號將於2020年12月抵達地球，在澳洲沙漠放下所採集到的樣本後，會再度被發射至外太空進行探索。

隼鳥2號抵達「龍宮」後，便以金屬彈爆裂物鑿出一座大洞，並進入其內部探索，也採集到許多珍貴的物質，星球表面易受到太陽光及宇宙輻射的曝曬，而地表底下的物質則處於新鮮的狀態。

日本宇航機構JAXA向隼鳥2號道別。（photo by JAXA）

一窺外太空環境

據《新科學人》報導，行星「龍宮」幾乎是一座太空遺跡，此遠古星球存在超過40億年，其內部物質將有助於我們解謎，解開建構太陽系的條件及化學物質為何，還有地球上的海洋究竟如何形成等秘密。

隼鳥2號在「龍宮」進行的地底探索，被視為開啟宇宙採礦工業的示範，若從其尋回的物質中發現水、鐵礦及矽質等，也能讓人類看到建造外太空新居所的契機。

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太空太陽系澳洲

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