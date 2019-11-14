宇航器隼鳥2號回家 解生命起源之謎

2019-11-14 18:06 台灣醒報 記者施凱文╱台北報導



由日本JAXA所發射的隼鳥2號宇宙探測器，已經在回地球的路上，預計將花上1年的時間。（photo by YouTube） 分享 facebook

宇宙探測器隼鳥2號傳出好消息，將帶回「龍宮」行星上所採集到的稀有物質。日本宇航機構所發射的隼鳥2號將於2020年12月抵達地球，其曾以爆裂金屬彈在行星「龍宮」鑿出一座大洞，並深入其內部探索，將帶回有助於解開生命及環境起源等問題的物質。

隼鳥正在回家路上

根據《德國之聲》報導，由JAXA日本宇宙航空研究開發機構發射的隼鳥2號探測器，已經在回地球的路上了！預計將花上1年的時間，帶回其於「龍宮」行星上所採集到的物質。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

「過去的1年半的生活重心都圍繞在隼鳥2號的探索，現在要送它回來了，心中百感交集。」日本科學家津田表示，隼鳥2號將於2020年12月抵達地球，在澳洲沙漠放下所採集到的樣本後，會再度被發射至外太空進行探索。

隼鳥2號抵達「龍宮」後，便以金屬彈爆裂物鑿出一座大洞，並進入其內部探索，也採集到許多珍貴的物質，星球表面易受到太陽光及宇宙輻射的曝曬，而地表底下的物質則處於新鮮的狀態。

日本宇航機構JAXA向隼鳥2號道別。（photo by JAXA）

一窺外太空環境

據《新科學人》報導，行星「龍宮」幾乎是一座太空遺跡，此遠古星球存在超過40億年，其內部物質將有助於我們解謎，解開建構太陽系的條件及化學物質為何，還有地球上的海洋究竟如何形成等秘密。

隼鳥2號在「龍宮」進行的地底探索，被視為開啟宇宙採礦工業的示範，若從其尋回的物質中發現水、鐵礦及矽質等，也能讓人類看到建造外太空新居所的契機。

【更多精采內容，詳見 】